Hace 45 años, IKEA abría en Gran Canaria su primera tienda en España. No fue solo una apertura: fue el inicio de una nueva forma de entender el hogar que, con el tiempo, se integraría en la vida cotidiana de miles de familias en la isla.

Desde entonces, IKEA ha acompañado a varias generaciones canarias en momentos clave: mudanzas, primeros pisos, cambios de etapa o nuevos comienzos. Porque, más allá de los muebles, lo que ha estado presente durante todo este tiempo han sido las historias que comienzan y se viven alrededor de ellos.

En estos 45 años, los hogares en Gran Canaria también han cambiado. La llegada de las primeras cajas planas permitió llevar el diseño a casa de forma más accesible y cercana, y así pasamos del salón reservado para las visitas al espacio donde sucede la vida diaria. De guardar lo especial para ocasiones concretas a disfrutarlo cada día. De pensar en el hogar como algo estático a entenderlo como algo vivo, que crece y evoluciona con las personas.

A lo largo de este tiempo, IKEA ha contribuido a acercar soluciones funcionales y de diseño a los hogares canarios, adaptándose a sus necesidades y acompañando su evolución. Incorporando algunos productos que ya forman parte de nuestra historia cotidiana. Piezas como la mesa LACK, la librería BILLY o propuestas para los más pequeños como la serie MAMMUT siguen presentes hoy, con apenas cambios, para diferentes generaciones.

IKEA Gran Canaria cumple 45 años: la historia del primer hogar de IKEA en España / IKEA

Gran Canaria no solo fue el punto de partida de IKEA en España —15 años antes de su llegada a la península—, sino también el lugar donde comenzó una relación que hoy sigue muy presente. Una relación construida desde la cercanía, la escucha y el aprendizaje continuo.

Además, durante estos 45 años, IKEA también ha sido parte del desarrollo profesional de muchas personas en la isla. Con una plantilla que no ha dejado de crecer, la compañía ha generado oportunidades y ha acompañado a generaciones de trabajadores en su trayectoria, contribuyendo al tejido social y económico de Gran Canaria.

Por eso, este 45 aniversario es también una forma de agradecer la acogida, la confianza y el cariño con los que la compañía ha sido recibida durante todo este tiempo.

A lo largo del mes de abril, IKEA celebrará este aniversario con una serie de acciones, actividades y propuestas especiales pensadas para compartir este momento con la sociedad canaria. Será una invitación a volver a esos pequeños grandes momentos que forman parte de la vida en casa y a seguir creando nuevos recuerdos juntos.

Porque 45 años no son solo una celebración.

Son el comienzo de todo lo que está por venir.