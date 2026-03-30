Una ladera se derrumba sobre una vivienda en Cercados de Espino sin dejar heridos
Efectivos del Parque de Bomberos de Puerto Rico realizaron tareas de búsqueda en el inmueble, sin localizar a ninguna persona en su interior
La noche del domingo, en torno a las 21.00 horas, se produjo el derrumbe de una ladera sobre una vivienda en Cercados de Espino, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Parque de Bomberos de Puerto Rico, que realizaron tareas de búsqueda en el interior del inmueble sin localizar a ninguna persona. Afortunadamente, no se registraron heridos.
Cercados de Espino fue una de las zonas más afectadas por el paso de la borrasca Therese. Las intensas y persistentes lluvias del temporal han provocado desprendimientos y corrimientos de tierra en distintos puntos de la isla, cuyas consecuencias siguen siendo visibles incluso después de su paso. Por ello, las autoridades piden extremar la precaución en las carreteras del interior y en las zonas con riesgo de desprendimientos para evitar incidentes.
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