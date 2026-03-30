Las lluvias de Therese elevaron más de 100 metros el nivel del acuífero de Gran Canaria

Con imágenes a su espalda de presas llenas de agua, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, explicó en Infecar que el paso de la borrasca Therese, con lluvias persistente y repartidas por la Isla, ha elevado en 122 metros el nivel del acuífero o aguas subterráneas de la Isla, una cifra "tremendamente positiva". La cifra proviene de un sondeo realizado en Cueva Blanca, un espacio usado como referencia para determinar una primera medida.

"Desde la borrasca Claudia hasta ahora, su nivel se ha visto incrementado en 18 metros. Y durante la borrasca Therese se ha incrementado hasta 122 metros. Por lo tanto, estas lluvias han beneficiado de manera importante a la aportación de aguas en los acuíferos", ha expuesto Morales. En cualquier caso, se trata de un primer dato temporal que se irá actualizando en los próximos días con otros sondeos y previsiblemente será inferior dado que el agua se irá repartiendo a través de las aportaciones hacia el mar, por ejemplo.

En cuanto a las aguas superficiales, las borrascas concatenadas desde noviembre elevaron el volumen de agua en las presas en 15,4 millones de litros cúbicos y Therese dejó otros 23,6 m³ en las estructuras hídricas. Esto implica que la Isla tiene en la actualidad 35 embalses llenos o aliviando, con 39 millones de metros cúbicos almacenados. Según Morales, se trata de "una situación histórica", no tanto por el llenado, sino por haberse dado de forma simultánea en presas distribuidas por toda la Isla, "lo que es un hecho quizás inédito".

Riego para cinco años

Seis de las siete presas públicas del Consejo Insular de Aguas están al límite de su capacidad; tan solo Chira, la más grande de las públicas y afectada por las obras de la central hidroeléctrica, elevó su nivel hasta el 51%. En conjunto, suman 7,8 millones de metros cúbicos tras recibir casi seis millones de metros cúbicos, por lo tando, están al 73% del volumen total. En cuanto a Soria, la de mayor envergadura de la Isla y semipública, "el agua que no se almacenó se fue trasladando desde el canal de la lumbre a otras presas de la isla", detalló Morales.

Sumando las 28 presas privadas que también están llenas, el almacenamiento permitirá disponer de agua para el sector primario durante un periodo de cinco años. Además, el presidente insular destacó que hay embalses que siguen recibiendo agua y vaticinó que en los próximos días habrá otras cinco presas llenas, aunque el volumen de agua almacenada a penas variará. Con Therese se ha consolidado la recuperación de la sequía que comenzó desde noviembre con la sucesión de borrascas, multiplicando por 17 la situación de almacenamiento que había en los embalses en el periodo agrícola de 2025.

"Antes de noviembre la situación era de extrema sequía, con muchas presas vacías o casi vacías. Era una situación complicada. Afortunadamente, gracias a la desalación y a la depuración, no tuvimos que activar la emergencia hídrica, pero el nivel de las presas era muy bajo en la isla", recordó Morales.

(Seguirá ampliación).