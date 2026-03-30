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La Aldea de San Nicolás

La periodista Silvia Álamo se incorpora como concejala del PSOE en La Aldea tras su toma de posesión

El portavoz socialista destaca de su compañera su conexión con los valores y tradiciones de la localidad y su compromiso con la política local

Silvia Álamo, en su toma de posesión junto al alcade de La Aldea, Pedro Suárez.

Silvia Álamo, en su toma de posesión junto al alcade de La Aldea, Pedro Suárez. / LP / DLP

LP / DLP

La Aldea de San Nicolás

Silvia Álamo Ojeda se incorpora como nueva concejala en la oposición por el PSOE del Ayuntamiento de La Aldea, tras su toma de posesión en un pleno extraordinario celebrado en la mañana de este lunes. Es la más joven de la Corporación.

Acompañada de los miembros de la Corporación municipal, su familia, amigos y cargos y simpatizantes del Partido Socialista de otros municipios, prometía el cargo visiblemente emocionada. Silvia Álamo asume el acta después de la marchaen diciembre de la concejala Isabel Suárez, incorporándose al grupo municipal socialista.

Concejales de la Corporación de La Aldea.

Concejales de la Corporación de La Aldea. / LP / DLP

Periodista de profesión, "da el paso a la política municipal con el compromiso de trabajar desde la oposición por los vecinos de La Aldea y reforzar la labor que viene desarrollando el PSOE en el municipio", según el grupo socialista.

El portavoz del grupo municipal socialista, David Godoy, destacó que la incorporación de Silvia Álamo a la Corporación local supone “un día de enhorabuena para la política aldeana”. En este sentido, señaló que “Silvia representa los valores y tradiciones aldeanos que siempre ha llevado como bandera en sus responsabilidades profesionales y sociales”.

Regreso a su casa

Además, añadió que “reencarna a todos los aldeanos y aldeanas jóvenes que se han tenido que marchar de su municipio para formarse pero que siempre acaban volviendo”. Para el PSOE de La Aldea, concluyó, “es un orgullo que forme parte de su grupo municipal en el Ayuntamiento y le deseamos muchos éxitos”.

Allegados y representantes socialistas, junto a Silvia Álamo.

Allegados y representantes socialistas, junto a Silvia Álamo. / LP / DLP

Con su entrada en la Corporación, se convierte además en la miembro más joven del pleno, aportando una visión renovada y cercana a la realidad de la ciudadanía aldeana. Tras su incorporación, el Grupo Municipal Socialista queda formado por David Godoy, portavoz de la oposición, Naira Navarro, Yazmina Llarena, Rafael Hernández, Arcadio Araujo y Silvia Álamo.

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Asimismo, durante la sesión plenaria, tanto el Partido Popular como el alcalde, Pedro Suárez (Nueva Canarias), destacaron la trayectoria profesional de la nueva concejala, subrayando su vinculación con el municipio y su forma de entender la política. Ambos coincidieron en agradecerle que haya dado el paso de incorporarse a la vida pública municipal.

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