El restaurante de Gran Canaria donde comer raciones generosas de pescado fresco frente al mar: abierto desde 1959

En la isla de Gran Canaria hay una gran variedad de restaurantes que ofrecen desde comida tradicional del archipiélago hasta platos más innovadores. En el municipio de Agaete, en pleno Puerto de Las Nieves, se encuentra uno de los rincones más visitados del municipio. Se trata del Restaurante El Cápita, un establecimiento con décadas de historia que sigue siendo una parada obligatoria para quienes buscan pescado fresco y cocina con productos del mar.

Los creadores de contenido @grancanaria.atugusto continua con su nueva serie "21 municipios, 21 sabores", donde tiene como objetivo descubrir los sabores auténticos de la isla visitando un restaurante representativo en cada uno de los municipios de Gran Canaria. En el segundo capítulo, ha tocado visitar el municipio de Agaete.

Un combinado que no te puedes perder

Abierto desde 1959, El Cápita mantiene la esencia de local clásico junto al mar. Uno de los platos que más llamo la atención de los creadores de contenido fue el combinado para dos personas (28 €). "Me he quedado sin palabras con esta bandeja", comentan en el vídeo con el primer plato que probaron para compartir. Se trata de una propuesta generosa y variada que cuneta con puntitas de calamar, tacos de pescado, calamar sahariano, mejillones, pulpo y papas arrugadas.

Además, aseguran que "aquí en un almuerzo con la familia triunfas seguro". La variedad de productos del mar y la cantidad es una de las claves que ha llevado al restaurante ha consolidarse como una para obligatoria en Gran Canaria tanto para los vecinos como para los turistas que visitan la isla.

También probaron la parrillada de pescado para dos personas (34 €), otra de las especialidades del local, perfecta para quienes van en busca de pescado fresco.

Otros imprescindibles

Más allá del pescado, en su visita también se decantaron por dos platos de la cocina canaria tradicional. El gofio escaldado que definieron como "sabor canario de verdad" y unos chocos en salsa que estaban fuera de carta. "Supertiernos y con un caldo que está increíble", aseguran.

Como broche final, se decantaron por las dos tartas caseras (5 €) que eran de chocolate o piña.

Horario y ubicación

El restaurante se encuentra en la calle de Nuestra Señora de las Nieves, 37, en Agaete. Cuenta con 4,2 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes han probado sus productos. Además, destacan que el establecimiento se encuentra en una zona visitada por los turistas, "Agaete, el destino que todo turista termina visitando".

Abre de martes a domingo en horario de 12:00 a 17:00 horas, ofreciendo un servicio centrado en los almuerzos. Los lunes el local permanece cerrado por descanso del personal.