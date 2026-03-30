Retrasos en algunos vuelos en Gran Canaria por la huelga de personal de Groundforce

La primera jornada de huelga convocada en Groundforce, empresa de servicios de tierra del grupo Globalia, en los principales aeropuertos españoles ha ocasionado retrasos en algunos vuelos en Gran Canaria, según han dicho a EFE este lunes fuentes de los sindicatos CCOO y USO.

Los paros indefinidos en Groundforce, que presta servicio a Air Europa y otras aerolíneas como KLM, Air France, Turkish, SAS y Lufthansa, afectan a doce aeropuertos nacionales y han sido convocados por CCOO, UGT y USO coincidiendo con la Semana Santa por discrepancias salariares con la compañía.

El delegado estatal de USO en Groundforce, Rubén Guallar, ha dicho a EFE que los aeropuertos más afectados por la huelga en esta primera jornada son los de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Gran Canaria y Málaga, donde se han producido retrasos y algunos equipajes se han "quedado en tierra".

Servicios mínimos

Por su parte, el responsable del Sector Aéreo en Andalucía de CCOO y delegado del comité de Groundforce, José Manuel Álvarez, ha recordado que los servicios mínimos son del 60%, y ha pronosticado una mayor afectación en el transcurso del día, ya que en algunas rutas, como la de Málaga-Madrid, se van acumulando los retrasos a medida que avanza la jornada.

Los sindicatos CCOO, UGT y USO anunciaron paros desde el 27 de marzo tras acusar a Groundforce de incumplir el convenio colectivo y recortar la subida salarial en determinados grupos profesionales, pero suspendieron la jornada de huelga del pasado viernes.

La huelga afecta a los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao en tres turnos, los de mañana y tarde ya mencionados y el de noche (22:00 a las 00:00 horas).