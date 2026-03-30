San Bartolomé de Tirajana y Mogán cierran sus carnavales tras sortear los efectos de la borrasca Therese

El sur de Gran Canaria bajó este domingo el telón de sus carnavales con una jornada marcada por los cambios de agenda que dejó la borrasca Therese y por el esfuerzo de los dos municipios para sostener en la calle sus actos más emblemáticos. San Bartolomé de Tirajana y Mogán cerraron sus fiestas con los respectivos entierros de la sardina, convertidos este año en el mejor símbolo de unas carnestolendas obligadas a rehacerse sobre la marcha, estirar el calendario y recolocar parte de la programación para poder despedirse con el ambiente que merecía el final de fiesta.

En Maspalomas, el Carnaval Internacional 2026 puso punto final a una edición que el propio Ayuntamiento sitúa entre las más largas que se recuerdan. La comitiva fúnebre partió desde el centro comercial Yumbo hasta el Anexo de Playa del Inglés, acompañada por una multitud de curiosos, especialmente turistas, en una noche en la que participaron la Banda de Agaete, la Banda Isleña, las comparsas Yoruba y Chiramay y las batucadas Piratas del Caribe y Paixao. La sardina de Maspalomas volvió a convertirse este año en una de las imágenes más reconocibles del cierre festivo. Concebida como una pieza de arte efímero, fue diseñada por Masbe Creaciones y elaborada con la colaboración de la asociación Los ángeles de techar una mano, de El Tablero, antes de arder en la orilla de Playa del Inglés como colofón simbólico de la despedida del carnaval.

Tampoco faltaron los personajes clásicos del cortejo: el Obispo del Carnaval, el cura, las monjas y las viudas desconsoladas. La edición tirajanera quedó además marcada por la suspensión del tradicional rescate de la sardina previsto para el viernes, cancelado por los fenómenos meteorológicos adversos. Ya este domingo, la corporación municipal se sumó al recorrido, con la presencia del alcalde, Marco Aurelio Pérez; el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, y la concejala Yilenia Vega, antes de la quema final y del concierto tributo a Juan Luis Guerra. Con ello, Tirajana logró cerrar en la calle un programa que el temporal había obligado a recomponer casi sobre la marcha.

Entierro de la Sardina del Carnaval de Maspalomas. / LP/DLP

Mogán celebró por primera vez su cabalgata en domingo, seguida del Velatorio y Entierro de la Sardina

Jornada frenética en Mogán

También en Mogán hubo que recomponer el libreto y concentrar en una sola jornada buena parte del cierre festivo. Arguineguín vivió así un domingo especialmente intenso, con la cabalgata trasladada de fecha, el carnaval de día La Bajeta, el velatorio y la quema de la sardina en una secuencia casi continua de actos. El desfile arrancó a las 12.30 horas desde la calle Damasco y recorrió la localidad entre carrozas, comparsas, batucadas y mascaritas hasta concluir junto a la playa de El Perchel, muy cerca de la plaza Negra, que volvió a actuar como centro neurálgico del carnaval moganero.

Lejos de quedarse en un simple traslado de actos, la jornada mantuvo durante horas el pulso festivo en las calles de Arguineguín. Tras la cabalgata tomó el relevo La Bajeta, antes del paso al velatorio de la sardina y a la comitiva que avanzó hacia Las Marañuelas entre plañideras, sacerdotes, la Charanga La Aldea y la murga Los Nietos de Sary Mánchez. Esa mezcla de parodia, música y participación vecinal sostuvo hasta el final un ambiente muy animado en una edición que también tuvo que adaptarse sobre la marcha.

La comitiva recorre las calles de Arguineguín en el Velatorio de la Sardina. / LP/DLP

Entre fuego, pirotecnia y aplausos, Mogán despidió su carnaval hasta 2027 y el sur cerró así dos celebraciones obligadas a reinventarse por la borrasca. El cierre dejó la imagen de dos municipios que, pese a los aplazamientos y a la incertidumbre meteorológica de los últimos días, lograron preservar el tirón popular de sus carnavales y devolver a la calle el protagonismo de una despedida que había quedado en suspenso.