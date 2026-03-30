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Obras de saneamiento

Santa Brígida y San Mateo compartirán la red de saneamiento en El Piquillo para evitar pozos negros

El acuerdo entre ambos ayuntamientos permitirá tratar de forma adecuada las aguas residuales de la zona para así evitar atascos y derrames

Zona de El Piquillo, en el municipio de San Mateo

Zona de El Piquillo, en el municipio de San Mateo / LP/DLP

Elena Montesdeoca

Elena Montesdeoca

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Santa Brígida y el Ayuntamiento de la Vega de San Mateo firmarán un convenio que permitirá el uso compartido de la red de saneamiento municipal de Santa Brígida, con el fin de prestar servicio a la zona de El Piquillo, situada en el término municipal de San Mateo. Este acuerdo facilitará la evacuación y el tratamiento adecuado de las aguas residuales procedentes de los domicilios y establecimientos ubicados en el límite entre ambos municipios, evitando así la existencia de pozos negros y fosas sépticas en la zona.

El Consistorio de Santa Brígida dio luz verde en el pleno ordinario del mes de marzo a la aprobación de este convenio entre ambos municipios, que supone una mejora clara en la eficiencia de la gestión pública y que, además, permite aprovechar las infraestructuras ya existentes en lugar de duplicarlas, lo que supone una optimización de los recursos económicos y técnicos de ambas administraciones. De esta forma, uno de los principales objetivos de este proyecto es evitar que se produzcan reboses o vertidos en la zona.

El coste de las obras será asumido por el Ayuntamiento de la Vega de San Mateo y en las primeras reuniones mantenidas entre ambos consistorios, desde la concejalía de Aguas de Santa Brígida se señaló la necesidad de sobredimensionar el tramo terciario del pozo de cabecera de Pino Santo Alto, punto donde se realizará la conexión de la impulsión, ya que el diámetro actual resulta insuficiente para absorber la nueva aportación de aguas residuales.

Evitar nuevos problemas

Esta medida se plantea, principalmente, para evitar que se repitan problemas similares a los existentes en la zona de El Madroñal, donde debido también a un uso compartido de la red y a un diámetro inadecuado son frecuentes los atascos y derrames.

El convenio, cuya vigencia inicial será de cuatro años, podrá ser revisado y ampliado una vez finalizado dicho periodo. En él se establece que los trabajos serán financiados íntegramente por el Ayuntamiento de la Vega de San Mateo, que también asumirá la conservación y mantenimiento de las infraestructuras, todo ello sin que se produzca un cambio en la titularidad de la red.

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Por otro lado, desde el punto de vista ambiental se ha determinado que las actuaciones previstas son compatibles con el entorno en el que se desarrollan, incluyendo áreas del Paisaje Protegido de Pino Santo, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Entre ellas destacan la restauración paisajística de las zonas afectadas, la correcta gestión de los residuos generados durante las obras y la protección de caminos y senderos.

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