‘La aguadora canaria’, la historia de una escultura errante

Discretamente ubicada en las escaleras del Ayuntamiento de Santa Brígida, descansa La aguadora canaria, una pieza escultórica de gran belleza que representa a las mujeres que, durante siglos, recogían agua de fuentes, pozos y manantiales para llevarla a las casas, un oficio esencial en Santa Brígida, y que en algunos municipios llegó a estar regulado por ordenanzas locales.

La escultura encierra además una historia tan emotiva como poco conocida. Obra de la artista Olga López Hernández, el recorrido vital de esta pieza, desde su creación en la Academia de Luján Pérez hasta su reposo actual en las oficinas municipales, es también la historia de una artista olvidada cuya obra merece ocupar el lugar que le corresponde.

López Hernández, alumna de Abraham Cárdenes, falleció en 2007 dejando un legado artístico apenas divulgado. Su trabajo constituye un testimonio del papel femenino en la escultura canaria del siglo XX y un ejemplo del tránsito entre la tradición isleña y los lenguajes artísticos contemporáneos. La mayoría de su obra permanece en manos de familiares y amigos, salvo dos piezas que destacan por su relevancia pública.

La maternidad, ubicada en el jardín del Hospital Materno-Infantil de Las Palmas, y galardonada con el premio del Ayuntamiento de Las Palmasen 1994, sirve como precedente del reconocimiento que pudo haber tenido La aguadora canaria, cuyo destino fue muy distinto.

La escultura es un homenaje a las mujeres que recogían agua para llevarla a los hogares. / La Provincia

Una escultura con un largo camino

La obra tuvo su primer hogar en un patio canario en la casa familiar en Vegueta. Cuando la familia se trasladó a su vivienda de verano en el Paseo de San José de las Vegas, en Santa Brígida, la escultora decidió llevarla consigo, instalándola en su jardín durante años.

Tiempo después, Olga López optó por donar o vender -aunque la documentación no permite aclararlo- su querida escultura al Ayuntamiento de Santa Brígida. Su traslado al consistorio fue, según recuerda la familia, “muy pintoresco”, pues la pieza viajó en un tractor, sostenida por dos operarios municipales.

La escultura de La aguadora canaria, que estuvo inicialmente en el patio principal del Ayuntamiento, con el paso del tiempo terminó relegada a las escaleras de las oficinas municipales, un espacio que no hace justicia a su valor artístico.

En 2016, para que la obra no cayera en el olvido, la familia de la escultora solicitó la instalación de una placa identificativa y su inclusión en el inventario oficial de obras escultóricas de Santa Brígida. La petición perseguía lo esencial: reconocer a la autora y otorgar un trato digno a una obra que ya forma parte del patrimonio local.

Ahora, el Ayuntamiento de Santa Brígida, a propuesta de la historiadora del arte Laura García Morales, autora del Catálogo Municipal de los Fondos Artísticos, y atendiendo a la calidad artística y al valor patrimonial de la obra, recomienda su reubicación en un espacio público. La propuesta contempla su colocación elevada sobre un pedestal de piedra -o material similar- y la incorporación de una placa conmemorativa que contextualice y ponga en valor la escultura.

«Desde el Ayuntamiento trasladaremos la pieza a un enclave visible y simbólicamente adecuado que hará, por fin, justicia a la relevancia que merece», declaró la concejal de Patrimonio Cultural e Histórico del Ayuntamiento de Santa Brígida, Avelina Fernández Manrique de Lara.