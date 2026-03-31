Arucas denuncia saturación, falta de personal y deficiencias en sus centros de salud que atienden a 40.000 vecinos

Arucas se siente maltratada. El alcalde, Juan Jesús Facundo, reivindica más personal y mejoras para sus centros de salud, y advierte de la saturación del ambulatorio del casco, que en Montaña Cardones se saltan las palancas por el deficiente equipamiento eléctrico, y lamenta que la consejera de Sanidad, Esther Monzón, no haya visitado en tres años los servicios de un municipio con 40.000 habitantes, pese a las quejas de los usuarios.

El alcalde reconoció en el pleno celebrado el viernes las carencias que sufre la atención sanitaria del municipio, tras un ruego en el que Vox en la oposición dejaba constancia de la falta de personal de urgencias en el centro de salud de Arucas, que solo dispone de "un único médico y una enfermera". La portavoz, Yéssica Piech, expuso que "hay personas con dolor que tienen que pasar hasta dos horas esperando para ser atendidos", por lo que pedía la mediación del Ayuntamiento, pese a no formar parte de sus competencias de gestión. Estas manifestaciones se suman al comunicado del gobierno local del 5 de este mes de marzo, en el que Arucas se quejaba del "abandono" del Gobierno de Canarias. Y ponía como ejemplo que la obra prevista hace dos años en el ambulatorio del casco seguía sin ejecutarse.

"No ha venido ni una vez"

Juan Jesús Facundo manifestó en el pleno que ya le había remitido una carta oficial exponiendo las reivindicaciones, y que había programada una reunión en el seno de la Mancomunidad del Norte con Monzón, que también se canceló. "En tres años no ha venido ni una vez a Arucas", señaló.

El alcalde fue claro al exponer las deficiencias que sufre el centro de salud del casco, por lo que ha reivindicado su ampliación y la del servicio de urgencia, y la mejora de la dotación de personal. A la vez que enumeró otros casos: el edificio de Bañaderos tiene dos plantas cerradas tras la mudanza del servicio de salud mental, y que podrían servir para mejorar la atención sanitaria; y en Montaña Cardones existen problemas eléctricos y se saltan las palancas, como también requiere mejoras para el dispensario del barrio de Santidad.

"Arucas se merece por el número de habitantes tener unas condiciones óptimas de instalaciones, pero también de personal; y vamos a reivindicarlo, aunque no son competencias del ayuntamiento", remarcó el alcalde, que habló de la "pelea" por mejorar las prestaciones sanitarias.

Salud mental

Juan Jesús Facundo reivindicó un servicio de salud mental de proximidad, para que los usuarios no tengan que desplazarse a Costa Ayala o a Gáldar, en el caso de que se le conceda su implantación, como anunció el alcalde, Teodoro Sosa, tras una reunión con la consejera del Área hace un mes. Y ha recordado que vecinos de Teror, Vallesco, Firgas y Moya tienen que desplazarse a esa unidad de Las Palmas de Gran Canaria para ser atendidos, al cerrarse el servicio que existía en Bañaderos.

El regidor reconoció que desde Sanidad habían señalado la inviabilidad de construir un hospital, dada la cercanía del centro de referencia comarcal del Hospital Dr. Negrín. Pero ha demandado más medios, tras el comunicado titulado "Arucas, abandonada por la consejería de Sanidad", que emitió hace un mes tras darse a conocer la reunión de Teodoro Sosa y Esther Monzón, en el se detallaban numerosas inversiones previstas para Gáldar, que se suman a una anterior que permitió la remodelación global de su ambulatorio.

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En el escrito se hablaba de "un panorama desalentador", y se recordaba que "las urgencias de toda la población, cerca de 40.000 personas, son atendidas en el centro de salud de Arucas, provocando la saturación de dicho servicio, el trabajo en precario de los profesionales y el perjuicio, que como consecuencia, sufren los usuarios".