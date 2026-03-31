Arucas
Arucas instalará 480 paneles solares en el Complejo Deportivo 'Tonono' para generar energía limpia
Cabildo y Ayuntamiento firman un acuerdo para promover la soberanía energética en instalaciones municipales e instalar puntos de recarga eléctricos para vehículos
El Cabildo y ayuntamiento de Arucas sientan las bases para aprovechar los espacios públicos municipales para la instalación de paneles fotovoltaicos, que permitan obtener energía limpia. El alcalde, Juan Jesús Facundo, se ha reunido este martes con el consejero de Medio Ambiente, Energía y Clima del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, para ratificar el marco de actuaciones, que incluye de momento la instalación de 480 paneles solares y la puesta en servicio de puntos de recarga eléctrica para los vehículos.
Instalaciones deportivas de Barreto
Arucas se compromete con este acuerdo entre ambas partes a ceder los vuelos de las instalaciones de las canchas de pádel del Complejo Deportivo Antonio Afonso Moreno 'Tonono'. Una medida orientada al montaje de una estructura de más de 1.200 metros cuadrados que albergará 480 paneles solares, con capacidad de generar más de 200 kw y de almacenar más de 500 kw por hora.
El plan de actuación también recoge la puesta en marcha de múltiples puntos de recarga por todo el municipio, facilitando la movilidad eléctrica y la reducción de la contaminación. Precisamente, este es uno de los objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), cuyo documento acaba de ser ratificado en el pleno de la Corporación celebrado este viernes, tras pasar por información pública en el que se recogieron algunas alegaciones empresariales.
Un nuevo modelo energético
El municipio se une con esta alianza al objetivo impulsado por el Cabildo de dinamizar la implantación de un modelo energético alternativo para alcanzar la máxima soberanía energética y cumplir con la Agenda 2030. Una iniciativa europea que persigue mitigar los efectos del cambio climático y poner en marcha medidas que limiten su impacto, según el grupo de gobierno.
En la reunión estaban presentes el consejero insular de Medio Ambiente, Energía y Clima, Raúl García Brink; el alcalde, Juan Jesús Facundo; el concejal de Deportes, José María González; de Urbanismo, Octavio Rodríguez; y el de Presidencia y Desarrollo Económico, Óliver Armas.
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