Cáritas de Ingenio y Carrizal está bajo mínimos

La creciente demanda de ayuda social ha motivado la celebración de una reunión entre responsables municipales, representantes parroquiales y de Cáritas de Ingenio y El Carrizal, con el objetivo de analizar la situación de desabastecimiento que atraviesa la entidad y coordinar respuestas conjuntas. En el encuentro participaron la alcaldesa, Vanesa Martín; el concejal de Servicios Sociales, Lucrecio Suárez; la concejala de Solidaridad, Saro Viera; el párroco, Jesús Vega; así como representantes de Cáritas.

La reunión se produce tras la solicitud realizada por esta organización de acción caritativa y social ante la falta de recursos para atender a un número creciente de familias, lo que ha llevado a impulsar un llamamiento a la colaboración de instituciones, colectivos, asociaciones, empresas y ciudadanía en general. El Club Futboltec ya se ha sumado a esta causa, implicándose en la organización de una acción solidaria a celebrar el 19 de abril.

La alcaldesa, Vanesa Martín, resaltó la importancia de este encuentro, expresando que se trataba de “una reunión muy necesaria, visto que hay muchas familias que tienen necesidades tan básicas como es el alimento, como es pagar un alquiler o una comunidad. Con este encuentro queríamos ver cómo desde la administración, desde el Ayuntamiento de Ingenio, podemos colaborar para que estas necesidades del día a día vayan menguando y trabajar siempre coordinadamente y al lado de nuestros vecinos y vecinas”.

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, Lucrecio Suárez, subrayó el papel fundamental de la entidad. “Las Cáritas de Ingenio y Carrizal hacen un trabajo importantísimo, al que algunas veces no llegamos desde los propios servicios sociales del ayuntamiento. Desde aquí quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamamiento a la solidaridad de todos los vecinos y vecinas de Ingenio para que le echen una mano a Cáritas, porque cubre un servicio absolutamente imprescindible,” expresó. Por ello, informó que “vamos a diseñar una campaña de actuaciones en la que haremos recogidas de alimentos no perecederos para ayudar a Cáritas en un momento en el que realmente le está haciendo falta”.

Gente nueva cada semana

Desde Cáritas Parroquial de Ingenio, su coordinadora, Paqui Hernández, explicó la situación que están viviendo actualmente. "Han venido muchas personas, y están viniendo cada día más, porque cada semana llega gente nueva, y lo que estamos viendo es que no tenemos los recursos necesarios para atenderles. Queremos hacer un llamamiento a toda la persona que se sienta sensibilizada, a ayudar," solicitó. En este sentido, detalló algunos de los productos más necesarios, entre los que se incluyen alimentos como leche, atún, sardinas y otros productos enlatados, además de galletas. También señaló la importancia de contar con productos destinados a la infancia, como leche para bebés, pañales y toallitas húmedas, así como artículos de higiene personal (gel, champú o compresas) y productos básicos para el hogar, como detergentes y productos de limpieza. Asimismo, informó que la atención en Ingenio se presta los lunes de 16:00 a 19:00 horas y los segundos y terceros martes de 17:00 a 19:00 horas en El Carrizal.

En representación de Cáritas Carrizal, Carlos Pérez, avanzó una primera iniciativa solidaria prevista para el próximo 19 de abril. “Desde la 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde en el Campo de Fútbol Pancho Ramírez en La Capellanía habrá un encuentro organizado por Futboltec. Allí pondremos un puesto las Cáritas de Ingenio y Carrizal para recoger comida que no sea perecedera y productos de higiene personal. Desde aquí les pedimos el apoyo y la solidaridad de todos y cada uno de ustedes,” expresó.

Por su parte, el párroco, Jesús Vega, contextualizó este llamamiento dentro del espíritu de la Semana Santa, recordando que “el Jueves Santo es el día del amor fraterno y una forma de vivirlo es ayudando a quienes más lo necesitan”. “Una expresión del amor entre nosotros puede ser: vamos a ayudar a las personas que más nos necesitan. Por eso el Jueves Santo en todas las parroquias, no solo en las de Ingenio, en todas las parroquias, se hace una colecta para ayudar a las familias necesitadas a través de las Cáritas. Este año, aparte de la colecta, pondremos unas cestas, unas cajitas, en cada iglesia para que la gente pueda depositar un kilo de garbanzos o lo que pueda, que después nos encargaremos de distribuir".

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Se espera que, a través de este llamamiento y el inicio de esta campaña, administraciones, entidades, colectivos y comunidad se sigan uniendo para dar respuesta a esta necesidad.