La DGT lo hace oficial: instala dos nuevos radares en Gran Canaria y obliga a los conductores a levantar el pie del acelerador en Semana Santa

Desde el pasado viernes 27 de marzo y hasta el próximo lunes 6 de abril la Dirección General de Tráfico (DGT) ha previsto que se superen los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera con motivo de la Semana Santa.

La DGT puso en marcha el pasado mes de febrero 33 nuevos radares fijos y de tramo en las carreteras españolas. En las Islas Canarias, se han instalado dos la isla de Gran canaria y uno en Tenerife.

Tráfico sigue queriendo velar por al seguridad de los conductores, por lo que, el objetivo de los radares es mantener la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. Estos dispositivos se encargan de medir la velocidad a la que circulan los vehículos, una de las principales causas de accidente en España.

Baliza V16 obligatoria

La Operación Especial de Tráfico de Semana Santa es la primera en la que los conductores están obligados a llevar la baliza V16 para alertar al resto de usuarios que circulen por la vía de que han sufrido una incidencia en la carretera. Además, esta luz no solo avisa a los conductores que se aproximen al vehículo averiado, sino que al estar conectada a la plataforma DGT 3.0 se alerta también "de manera virtual a través de los navegadores de vehículos y teléfonos móviles y de los Paneles de Mensajería Variable situados en las carreteras".

Desde Tráfico también explican las mejoras que ha sufrido el teléfono 011 "con el objetivo de prestar un mejor servicio a los ciudadanos, para lo cual se ha implementado Inteligencia Artificial a través de la incorporación de capacidades avanzadas de procesamiento del lenguaje (PLN) que permiten la transcripción automática de las interacciones, la identificación de entidades relevantes y el análisis del estado emocional del usuario, facilitando la evaluación y mejora continua del servicio".

Los conductores se enfrentan a sanciones económicas por no llevar la baliza V16 / neomotor

Exceso de velocidad

El exceso de velocidad continúa siendo la infracción más habitual en las carreteras canarias. Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico, en 2024 se tramitaron más de 118.000 denuncias por superar los límites, lo que representa un elevado porcentaje de sanciones registradas en el archipiélago.

Nuevos radares en las Islas Canarias

En la isla de Gran Canaria se han colocado dos nuevos dispositivos para controlar a los conductores. Uno de ellos es un radar fijo que se encuentra en la GC-20, en el punto kilométrico 2+700 D. En la isla, también se ha instalado un radar de tramo en la GC-23 entre los tramos 1+480 C y 4+030 C.

El radar de tramo controla la velocidad media entre los dos puntos, lo que obliga a los conductores a mantener y velocidad constantes durante varios kilómetros y no reducirla tan solo en un punto concreto.

Por otro lado, en Tenerife se ha colocado un dispositivo fijo en la TF-1, en el punto kilométrico 76+940 D.

DGT

¿Cómo funcionarán durante el primer mes?

La DGT ha informado que durante el primer mes, los conductores que superen la velocidad permitida recibirán una carta informativa sin sanción económica, un aviso para que conozcan la existencia del radar. Una vez transcurrido ese periodo, los excesos de velocidad serán sancionados y notificados.

Las sanciones por superar el límite de velocidad permitido oscilan entre 100 y 600 euros, y la pérdida de 2 a 6 puntos del carné de conducir.

Además de reducir la siniestralidad en las carreteras, la DGT busca disminuir la gravedad de las lesiones ocasionadas en un accidente. “Está demostrado que a mayor velocidad, más difícil es reaccionar a tiempo y más graves son las consecuencias”, recuerdan desde el organismo.