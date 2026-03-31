Gáldar
Gáldar invierte más de 10 millones de euros en infraestructuras, espacios públicos y servicios municipales
El Ayuntamiento impulsa proyectos de cultura, deporte y movilidad y transforma calles, parques y edificios en todo el municipio
El Ayuntamiento de Gáldar lanza un plan de licitación y contratos públicos que supera los 10 millones de euros, destinado a nuevas infraestructuras, mejora de espacios públicos y refuerzo de servicios municipales. Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la construcción de un nuevo edificio de aparcamientos y espacio público en las canchas del antiguo instituto Saulo Torón, con más de 3,5 millones, y la finalización del Parque Urbano de la calle Delgado, con 2,5 millones.
El plan incluye mejoras de movilidad y accesibilidad, como el entorno del instituto Agáldar , con un millón y el vial de subida a La Montaña, con más de 845.000 euros. En deporte se invertirá en el campo de fútbol siete Antonio Castillo con 437.000 euros, mientras que en cultura destaca la rehabilitación del antiguo edificio de la Once como espacio polivalente, biblioteca y radio municipal con 469.000 euros.
Otras inversiones
Asimismo, se desarrollarán áreas recreativas y parques infantiles en Anzofé, Huertas del Rey, La Enconada, Caleta de Arriba, Marmolejos y San Isidro, con inversiones que superan los 478.000 euros, además de obras de repavimentación y rehabilitación de calles por más de 580.000 euros. Otros proyectos estratégicos incluyen nuevas oficinas para Galobra (78.255 euros) y servicios en bienestar social, educación y dinamización, como asistencia a mayores, talleres del Plan Corresponsables y fisioterapia en el centro ocupacional. En turismo y medioambiente destacan la organización del Fotosub de Sardina con 37.395 euros y el mantenimiento del parque eólico de Botija con otros 71.000 euros.
El alcalde, Teodoro Sosa, destacó que estas inversiones dinamizan la economía local y generan empleo, mientras que el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, resaltó que las licitaciones equilibran desarrollo urbano, sostenibilidad y cohesión social, reforzando además la capacidad administrativa del Consistorio. Próximamente, el Plan de Barrios sumará 4 millones de euros en nuevas inversiones estratégicas.
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