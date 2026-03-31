Global impulsa su III Plan de Igualdad con 52 medidas clave

La compañía Global, referente del transporte interurbano en Gran Canaria, ha dado un nuevo paso en su política interna con la aprobación de su III Plan de Igualdad, un documento con el que busca afianzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres dentro de la organización. La hoja de ruta incorpora 52 medidas concretas y actualiza la estrategia que la empresa viene desarrollando desde 2009, con nuevas acciones adaptadas a la realidad laboral y social actual.

La aprobación de este plan cobra especial relevancia en un sector históricamente vinculado a una mayor presencia masculina, como es el del transporte público. Por ello, la nueva fase impulsada por Global pone el foco en áreas sensibles para la evolución de su plantilla, como el acceso al empleo, la promoción interna, la conciliación laboral, la salud en el trabajo y la prevención del acoso.

Más mujeres en conducción y talleres

Uno de los ejes más relevantes del nuevo plan pasa por reforzar la presencia de mujeres en puestos donde continúan siendo minoría, especialmente en las áreas de conducción y talleres. Para lograrlo, la empresa prevé impulsar colaboraciones con entidades especializadas en empleo e igualdad, una fórmula con la que pretende favorecer la llegada de más perfiles femeninos y avanzar hacia una estructura profesional más equilibrada.

Un momento de la presentación de las guaguas de Global, con la nueva rotulación de Enorte. / LP / DLP

Esta línea estratégica responde a una demanda cada vez más visible en numerosos sectores productivos, donde atraer y retener talento femenino se ha convertido en un objetivo prioritario. En el caso de Global, esa apuesta se vincula además a las necesidades de crecimiento de una empresa inmersa en un contexto de transformación del transporte público en Gran Canaria.

Promoción profesional y desarrollo de carrera

El III Plan de Igualdad también presta atención al crecimiento interno de las trabajadoras. Entre las medidas contempladas figuran iniciativas de acompañamiento y mentoring, diseñadas para facilitar el desarrollo profesional y mejorar las oportunidades de progresión dentro de la empresa.

A ello se suman criterios de acción positiva en determinados procesos internos, siempre que exista igualdad de méritos y se trate de departamentos o áreas con baja representación femenina. Con esta fórmula, Global pretende no solo corregir desequilibrios, sino también consolidar una cultura corporativa en la que el avance profesional esté vinculado a la igualdad de oportunidades.

Conciliación y corresponsabilidad

La conciliación vuelve a situarse como otro de los pilares centrales del plan. La empresa mantiene así una línea de trabajo que ya había tenido buena acogida en etapas anteriores, especialmente en la gestión de solicitudes relacionadas con la adaptación de jornada y permisos.

Ahora, la compañía profundiza en ese modelo con nuevas fórmulas pensadas para ajustarse mejor a las necesidades actuales de la plantilla. El objetivo es reforzar una corresponsabilidad real entre mujeres y hombres, superando esquemas tradicionales y facilitando un entorno laboral más flexible y equilibrado.

Refuerzo ante la violencia de género

Entre los aspectos más destacados del documento figura el fortalecimiento de las medidas dirigidas a proteger a trabajadoras en situación de violencia de género. El plan incorpora herramientas específicas de apoyo, entre ellas permisos retribuidos, opciones de movilidad interna y mecanismos de acompañamiento confidencial.

Se trata de una de las novedades con mayor peso social dentro de la nueva estrategia de Global, ya que amplía la respuesta interna de la empresa ante situaciones de especial vulnerabilidad y refuerza su compromiso con la protección de los derechos laborales y personales de su plantilla.

Salud laboral con perspectiva de género

Otra de las novedades del plan afecta al ámbito de la salud laboral, donde la empresa incorpora la perspectiva de género a la prevención de riesgos. Esta visión permite adaptar mejor las condiciones de trabajo a las necesidades específicas de las mujeres y revisar entornos, procedimientos y medidas preventivas desde un enfoque más amplio e inclusivo.

Además, el documento mantiene el impulso a una cultura organizativa basada en el respeto, con el refuerzo de los protocolos frente al acoso y una revisión de la comunicación interna y externa para hacerla más inclusiva.

Igualdad como eje estratégico en Global

La aprobación de este III Plan de Igualdad llega en un momento relevante para la compañía, en pleno escenario de cambio dentro del transporte público grancanario, marcado por el aumento de la demanda y la necesidad de incorporar nuevos perfiles profesionales. En ese contexto, la igualdad no se plantea solo como un principio social, sino también como un factor estratégico para la sostenibilidad y la eficacia operativa.

La responsable del Plan de Igualdad de Global, Yurena Mendoza, ha defendido que el desafío actual va más allá del cumplimiento normativo y pasa por impulsar una transformación cultural real dentro de las organizaciones. En esa línea, subraya la importancia de revisar cómo se atrae el talento, cómo se acompaña la carrera profesional de la plantilla y cómo se construyen espacios laborales donde todas las personas puedan desarrollarse en condiciones de equidad.

Con este nuevo paso, Global consolida su compromiso con unas relaciones laborales más justas y con una gestión empresarial alineada con los valores de inclusión, igualdad y mejora continua al servicio de la sociedad de Gran Canaria.