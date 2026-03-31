Gran Canaria cifra en más de 28,5 millones los daños de la borrasca Therese y reclama ayudas al Estado

La borrasca Therese ha dejado un rastro de graves daños en numerosas instalaciones, carreteras e infraestructuras de Gran Canaria, cuya reparación requerirá una inversión estimada de 28.000.000 euros, según el informe elaborado por el Cabildo insular. El documento recoge un amplio listado de actuaciones urgentes distribuidas entre distintas áreas de la corporación, incluyendo Obras Públicas, Medio Ambiente, Sector Primario, Presidencia y Cultura, además del Consejo Insular de Aguas, la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes.

La mayor parte de los daños corresponde a la red viaria. La Consejería de Obras Públicas necesitará 11 millones de euros para ejecutar 15 intervenciones que incluyen reconstrucción de muros, estabilización de taludes, reposición de calzadas y acondicionamiento de carreteras afectadas por desprendimientos. Por su parte, el área de Medio Ambiente requerirá 6 millones de euros para 31 actuaciones centradas en la reparación de senderos, pistas forestales y espacios naturales afectados por derrumbes, así como intervenciones en enclaves como Güigüí o el Jardín Botánico Viera y Clavijo.

El Sector Primario asumirá daños valorados en 5 millones de euros, principalmente en caminos rurales, infraestructuras agrarias y explotaciones ganaderas, además de pérdidas en cultivos, sistemas de riego y edificaciones vinculadas a la actividad agrícola. El Consejo Insular de Aguas deberá acometer seis proyectos por valor de 3 millones de euros, destinados a reparar redes hidráulicas, presas, canales y accesos a instalaciones.

Ayudas estatales

En menor medida, otras áreas también registran daños: 400.000 euros para Presidencia, 301.170 euros para la Autoridad Única del Transporte, 300.000 euros para el Instituto Insular de Deportes y 150.000 euros para Cultura. El informe, ya remitido a la Subdelegación del Gobierno, tiene como objetivo solicitar ayudas estatales que permitan afrontar los efectos del temporal. Desde el Cabildo advierten de que se trata de una valoración inicial y aproximada, que podría incrementarse en las próximas semanas a medida que avancen los informes técnicos.

En este contexto, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, destacó que se trata de un volumen “significativo” de infraestructuras afectadas, con un impacto económico considerable. Asimismo, confió en que el Gobierno central responda a la situación y contribuya a la recuperación de la isla.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya anunció la concesión de ayudas estatales para paliar los daños ocasionados por el temporal.