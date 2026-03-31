El Huerto de Las Flores reabre en Agaete como nuevo foco cultural y turístico

El Huerto de Las Flores de Agaete ha reabierto sus puertas después de varios meses de obras, en una jornada marcada por la poesía, la música en directo y la recuperación de uno de los espacios más emblemáticos del municipio. La actuación ha sido ejecutada por la empresa pública Gesplan y financiada por el área de Turismo del Gobierno de Canarias a través de los Fondos Next Generation de la UE.

La reapertura se celebró este 30 de marzo de 2026 en la Villa de Agaete, devolviendo a vecinos y visitantes un enclave que combina patrimonio histórico, naturaleza y actividad cultural.

Una inversión de más de 861.000 euros para recuperar el jardín

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, destacó durante el acto que la recuperación del Jardín Histórico Huerto de Las Flores supone una fecha relevante para el municipio, al permitir la vuelta de un espacio de encuentro para la ciudadanía y para quienes visitan Agaete.

De León subrayó que en el proyecto se han destinado más de 861.000 euros para mejorar la accesibilidad, renovar infraestructuras y facilitar el recorrido por el jardín con recursos como pasarelas y códigos QR. También señaló que esta intervención forma parte de la apuesta por reforzar la cultura, la historia y la sostenibilidad dentro del modelo turístico de Canarias.

Agaete refuerza su apuesta por un turismo ligado a cultura y medio ambiente

La alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario, valoró la reapertura como un acontecimiento importante no solo para el municipio, sino también para Gran Canaria y el conjunto del archipiélago. Según explicó, la actuación no se limita a hacer el espacio más accesible, sino que también mejora la seguridad, la iluminación y el cuidado botánico del recinto.

Rosario recordó que la espera para volver a abrir este jardín histórico se prolongó durante casi un año. Durante ese tiempo se abordaron trabajos vinculados a la reforma de los baños, la accesibilidad, la iluminación, la seguridad y la poda del arbolado. A su juicio, el resultado consolida la línea de trabajo del Ayuntamiento para impulsar un turismo en el que conviven medio ambiente, cultura y actividad turística.

Poesía y música para celebrar la reapertura del Huerto de Las Flores

El acto inaugural fue concebido como una experiencia cultural integrada en el propio recorrido del jardín. A lo largo del itinerario se desarrollaron cuatro paradas con intervenciones del cuadro de actores y actrices de la emisora municipal Radio Agaete, que acompañaron a las primeras personas visitantes con lecturas breves y música acústica.

La música tuvo un papel central durante toda la reapertura con la participación de Derya Takkali, intérprete de baglama, el guitarrista grancanario Yul Ballesteros con su proyecto Islazz, y el músico Yone Rodríguez, natural de Agaete.

Un manifiesto poético en un enclave con valor cultural

Durante el evento, el grupo de Teatro en la Radio de Agaete dio lectura a un manifiesto centrado en el valor de la poesía como arte universal, capaz de conectar culturas, preservar la sensibilidad y dar voz a emociones, pensamientos y tradiciones.

Ese mensaje adquirió un significado especial en el Huerto de Las Flores, presentado como un lugar de inspiración y encuentro donde la poesía dialoga con otras disciplinas artísticas como el teatro, la música y la danza. En este contexto, el jardín se reafirma como un espacio vinculado a la creatividad y al legado cultural del municipio.

Así ha sido la reforma integral del Huerto de Las Flores

La intervención desarrollada en el recinto ha tenido como objetivo principal la conservación del jardín, la mejora de la accesibilidad universal y su impulso como espacio cultural. Entre las actuaciones realizadas figura, por primera vez, una poda intensiva especializada para favorecer el estado de conservación de las especies y garantizar un mejor equilibrio en el jardín.

Además, el proyecto ha incluido la eliminación de barreras arquitectónicas, la renovación completa del sistema de iluminación para permitir también visitas y actividades nocturnas, y varias medidas ligadas a la sostenibilidad. Entre ellas figuran la instalación de paneles solares, la mejora del sistema de riego, la rehabilitación de los servicios y la creación de nuevas áreas de esparcimiento.

Un jardín histórico con especies de distintos continentes

El Huerto de Las Flores nació como jardín de aclimatación y con el tiempo se transformó en un enclave botánico con especies procedentes de diferentes continentes. Impulsado por la familia De Armas, evolucionó desde una finca agrícola hasta convertirse en un jardín exótico de gran valor, además de punto de encuentro para intelectuales y artistas.

Desde su adquisición por el Ayuntamiento en los años 70, este espacio ha permanecido al servicio de la ciudadanía. Tras su renovación, el jardín se consolida como un referente de naturaleza, historia y cultura en Agaete, preparado para acoger nuevas actividades y reforzar su papel social y cultural en el municipio.