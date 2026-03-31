Ingenio inicia las obras para convertir La Cantonera en la nueva biblioteca

La Cantonera de Ingenio, construido a comienzos de la década de los 90 que sirvió de vivero de empresas para albergar diferentes negocios de personas emprendedoras del municipio, de oficinas municipales mientras se reformaba el Ayuntamiento, y que actualmente sirve de almacén y espacio para sindicatos y participación ciudadana, tiene los días contados. El Ayuntamiento está actualmente desalojando el interior del edificio y buscando nueva ubicación para las personas que hacen uso de él para preparar el espacio para el comienzo de las obras de la nueva biblioteca, "que en breve empezarán", como informó la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, en el último pleno de la Corporación, celebrado este lunes.

Mientras comienzan las obras, el nuevo edificio de Usos Múltiples, localizado cerca del Ayuntamiento y que también comenzará a funcionar en breve tras una reforma integral, contará con una biblioteca provisional y sala de estudios.

La empresa Pérez Moreno es la adjudicataria de este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 4,6 millones de euros, de los cuales, el Ayuntamiento aporta 600.000. El Ayuntamiento de Ingenio aprobó en el Pleno ordinario de octubre del año pasado, la concesión de las obras de la nueva biblioteca municipal. El proyecto será financiado principalmente por el Cabildo de Gran Canaria.

El nuevo edificio, localizado en el entorno del centro cultural Federico García Lorca, que antes acogía la biblioteca municicipal hasta su desalojo en marzo de 2021 por no cumplir las condiciones necesarias para prestar ese servicio, y el centro de personas mayores de Ingenio, no solo busca dar respuesta a la demanda ciudadana de contar con un espacio bibliotecario moderno, sino también recuperar la memoria arquitectónica y cultural del municipio. Su diseño se inspira en las antiguas naves de empaquetado de tomates del sureste de Gran Canaria, reinterpretadas para crear un edificio contemporáneo que combine identidad local, sostenibilidad y funcionalidad.

El Ayuntamiento de Ingenio ha adjudicado a Pérez Moreno la construcción de la nueva biblioteca pública municipal, que se levantará en el actual edificio de La Cantonera. La empresa resultó adjudicataria tras presentar la única oferta económica válida en el proceso de licitación, con un presupuesto total de 4,6 millones de euros. El proyecto será financiado principalmente por el Cabildo de Gran Canaria, mientras que el Ayuntamiento de Ingenio aportará cerca de 600.000 euros de fondos propios.

Espacios de coworking y archivo histórico municipal

El futuro edificio, con un diseño arquitectónico abierto, luminoso y sostenible, está inspirado en las tradicionales naves de empaquetado de tomates, en donde trabajaron varias generaciones de familias ingenienses. Tendrá una superficie total de 2.216 metros cuadrados distribuidos en un semisótano, dos plantas y una cubierta, conformando tres naves adosadas con cubiertas a dos aguas.

La iluminación natural tendrá un papel clave por los amplios lucernarios con los que contará, y la cubierta integrará placas solares para fomentar la eficiencia energética.

La nueva biblioteca de Ingenio albergará zonas de atención al público, almacenamiento de fondos bibliográficos, áreas técnicas y una sala de conservación para ejemplares de especial valor. Además, incorporará un departamento de informática y nuevas tecnologías, con espacios destinados a talleres de robótica, impresión 3D y proyectos digitales. El edificio contará también con áreas de coworking, puestos de lectura con wifi y puntos de carga, salas de estudio, un aula multimedia y un espacio formativo para actividades educativas y culturales.

El mismo espacio acogerá en la planta baja el archivo histórico municipal. Su dimensión permitirá conservar de forma óptima los fondos documentales del municipio y también facilitará el acceso a la ciudadanía. El archivo reunirá en un mismo lugar documentos, fotografías, planos y materiales de valor patrimonial, y se convertirá en un recurso activo de estudio, divulgación y educación mediante exposiciones, talleres y actividades. Para ello contará con condiciones técnicas específicas que garantizarán su adecuada conservación y protección.

La nueva biblioteca incorporará, además, instalaciones modernas y sostenibles, como sistemas de climatización eficiente, equipos fotovoltaicos y ventilación natural. La cubierta del edificio se aprovechará también como espacio para actividades culturales y lectura al aire libre, reforzando así su vocación de convertirse en un centro de encuentro y aprendizaje abierto a toda la comunidad.

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La empresa propia Pérez Moreno, explica que con esta adjudicación contribuye "a dotar al municipio de Ingenio de una infraestructura moderna, funcional y comprometida con la sostenibilidad y la innovación tecnológica".