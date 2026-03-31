Santa Lucía: el Punto J presenta 'Enrálate', una programación para jóvenes con actividades culturales y formativas

‘Enrálate’ es el nombre de la programación del Punto J. de Santa Lucía de Tirajana para esta primavera. Dirigida a jóvenes de 12 a 30 años, combina actividades culturales, formativas, artísticas y de aventura hasta junio. El concejal de Juventud, Julio Ojeda, presentó la programación como "una oportunidad para que la gente joven del municipio disfrute en la naturaleza, pueda mostrar su talento artístico y emplear su tiempo de ocio en la cultura, el deporte y la formación”.

Quienes quieren conectar su tiempo libre con la naturaleza, las iniciativas contemplan una limpieza urbana con Re.Buscando y uno del Punto Aventura, orientado a conectar cuerpo y naturaleza.

Podcast en la calle

Como cada año gracias a la ‘Fábrica de Ideas’ hay varias opciones coorganizadas con grupos juveniles. Entre ellas está las que se celebrarán en el Espal en la calle con Jilorio Cultural (un podcast en directo) y 'Mundos en verso' un concurso de improvisación de rap.

La Asociación Kulture + lanzará las bases del próximo 'Kimchi Dance Contest'. Un nuevo grupo, propone una burbuja de bienestar en los encuentros de 'Hablamos Claramente', donde poder reflexionar y aprender sobre salud mental, y desde el trabajo conjunto con los comités juveniles del IES Josefina de la Torre, surgen los talleres de crochet y de grafiti.

En el ámbito formativo, destacan el curso de manipulación de alimentos, uno de primeros auxilios para primeros intervinientes y el curso de socorrismo, salvamento acuático y DESA, que aportan herramientas útiles y salidas profesionales.

Futbolín y billar

Julio Ojeda agradeció la colaboración del Cabildo en algunas actividades y a la gente joven que se implica en la Fábrica de Ideas. Dentro de esta interrelación con la institución insular tiene lugar la celebración de encuentros de ocio nocturno dentro del programa 'Noa', de los que se irá informando en redes.

Como complemento, el área de Juventud mantiene actividades permanentes como Teatro Joven ¡Actúa!, Coreografía K-Pop, bailes urbanos, enfocados en la creatividad y la expresión corporal.

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También continúan los Talleres Punto J Plus para jóvenes con diversidad funcional y todas las tardes Una partidita: ping-pong, billar, futbolín.