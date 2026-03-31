Santa Brígida celebra este sábado su Feria de Artesanía

La Feria de Artesanía de Santa Brígida regresa este sábado, 4 de abril, con un amplio y variado abanico de creaciones que ponen en valor el talento y la creatividad local. Residentes y visitantes podrán encontrar desde joyería y bisutería hasta flores artificiales, libretas, cerería, delicadas piezas de almazuela (patchwork) y croché. También muñecos de ganchillo, mochilas, bolsos, duendes decorativos, artículos florales, así como trabajos en seda y vidrio. La oferta se completa con velas artesanales y piezas elaboradas en materiales como madera, arcilla y cuerno.

Esta feria refuerza el compromiso con el comercio local. / La Provincia

En esta edición, la feria incorpora trece nuevos puestos, consolidando este encuentro que, cada primer sábado de mes, reúne a profesionales de la artesanía y a amantes de los oficios tradicionales en el Parque de Santa Brígida.

De 10:00 a 15:00 horas, residentes y visitantes podrán disfrutar en el anexo al Mercado Municipal de un paseo donde encontrarán toda clase de creaciones artesanales y piezas decorativas hechas con mimo que reflejan el talento local.

La Feria reúne a profesionales de la artesanía y a amantes de los oficios tradicionales. / La Provincia

Organizada por el Ayuntamiento de Santa Brígida, a través de la Concejalía de Comercio, Desarrollo Rural y Mercados Municipales que dirige Carmen Juez, esta feria refuerza el compromiso con el comercio local, creando un espacio donde la tradición se une con la innovación.