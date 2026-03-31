Santa Brígida celebra este sábado su Feria de Artesanía
La cita, de carácter mensual, reúne lo mejor de los oficios tradicionales en el Parque Municipal
La Feria de Artesanía de Santa Brígida regresa este sábado, 4 de abril, con un amplio y variado abanico de creaciones que ponen en valor el talento y la creatividad local. Residentes y visitantes podrán encontrar desde joyería y bisutería hasta flores artificiales, libretas, cerería, delicadas piezas de almazuela (patchwork) y croché. También muñecos de ganchillo, mochilas, bolsos, duendes decorativos, artículos florales, así como trabajos en seda y vidrio. La oferta se completa con velas artesanales y piezas elaboradas en materiales como madera, arcilla y cuerno.
En esta edición, la feria incorpora trece nuevos puestos, consolidando este encuentro que, cada primer sábado de mes, reúne a profesionales de la artesanía y a amantes de los oficios tradicionales en el Parque de Santa Brígida.
De 10:00 a 15:00 horas, residentes y visitantes podrán disfrutar en el anexo al Mercado Municipal de un paseo donde encontrarán toda clase de creaciones artesanales y piezas decorativas hechas con mimo que reflejan el talento local.
Organizada por el Ayuntamiento de Santa Brígida, a través de la Concejalía de Comercio, Desarrollo Rural y Mercados Municipales que dirige Carmen Juez, esta feria refuerza el compromiso con el comercio local, creando un espacio donde la tradición se une con la innovación.
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