Estos son los millonarios daños que ha dejado la borrasca Therese en cada municipio de Gran Canaria

Los daños son millonarios -y millonarios de verdad-. Tras el paso de la borrasca Therese y con el susto todavía presente, comienza ahora la fase más dura: evaluar y reconstruir los desperfectos. Los ayuntamientos de los municipios más afectados ya se han puesto manos a la obra para elaborar un inventario detallado, identificando las zonas críticas y aquellas que requieren intervención urgente. Entre los enclaves más castigados se encuentran San Mateo, San Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida, Santa Lucía de Tirajana, Arucas, Mogán, Moya, Valsequillo, Teror y Firgas. El balance provisional es contundente: los daños superan los 30 millones de euros en los municipios -excepto en Mogán y Santa Lucía de Tirajana, donde aún no se dispone de datos- a los que se suman 28,5 millones más en carreteras e infraestructuras de titularidad del Cabildo de Gran Canaria. En total, hasta ahora, los estragos de Therese ascienden a 58,5 millones de euros. Además, el presidente del Ejecutivo Insular ha enviado una carta a la Subdelegación del Gobierno para detallar los estragos ocasionados por el temporal y reclamar al Estado las ayudas necesarias.

San Bartolomé de Tirajana

El sur de la isla ha sido es una de las zonas más castigadas por el paso de la borrasca Therese. En el municipio de San Bartolomé de Tirajana los daños ya ascienden a 3,4 millones de euros. La mayor parte de la inversión prevista se destinará a la reconstrucción de muros de contención que han colapsado a causa de las lluvias, especialmente en puntos críticos como Cercados de Espino, una de las zonas más afectadas.

Además, se contempla una inversión cercana al millón de euros para la repavimentación de vías que han quedado incomunicadas, tanto en el propio Cercados de Espino como en otros núcleos como Los Caideros y Huesa Bermeja. A estas actuaciones se suman 200.000 euros para la mejora del alumbrado público y otros 200.000 euros destinados a la reposición de la red de abastecimiento.

Santa Brígida

En el municipio de Santa Brígida, los daños provocados por la borrasca Therese ascienden a 2,7 millones de euros. A diferencia de otros municipios de la isla, la principal preocupación no se centra tanto en la red viaria, que ha sufrido afecciones menores, sino en los graves problemas registrados en la red de saneamiento. Las intensas lluvias, junto con el desprendimiento de algunos muros, han provocado importantes roturas en estas infraestructuras dejando a varios vecinos sin servicio. Es el caso de zonas como Pino Santo, donde parte de la población ha quedado sin red de saneamiento tras el paso del temporal.

Desprendimiento de rocas tras la borrasca. / LP/DLP

Teror

En Teror la borrasca Therese también ha dejado desperfectos, aunque de menor envergadura en comparación con otras zonas. Los daños se estiman en un millón de euros, concentrándose principalmente en la caída de muros y en afecciones a la red viaria. Entre las zonas más afectadas se encuentran Arbejales, El Álamo, El Hornillo, Las Rosadas, la GC-21 a su paso por el municipio, Guanchía, Las Toscas, Muñigal, El Faro y Espartero.

Valsequillo

En Valsequillo los daños ocasionados por la borrasca Therese ascienden a 5,7 millones de euros. Aunque las afecciones han sido múltiples, la principal preocupación se centra en las graves roturas registradas en la red de saneamiento. En concreto los desperfectos han afectado a los colectores situados en los barrancos de San Miguel, San Roque y Los Mocanes.

Arucas

En Arucas los técnicos municipales continúan evaluando el alcance de los daños provocados por la borrasca Therese, por lo que aún no existe una cifra definitiva. No obstante, se prevé que el recuento esté listo a lo largo de la próxima semana. A falta de ese balance final, el alcalde del municipio apunta a una estimación inicial que podría situarse en torno a los 6 millones de euros. La principal preocupación se centra en la red de saneamiento, una de las infraestructuras más afectadas por el temporal, especialmente en la costa del municipio, como puede ser Bañaderos.

Moya

En el municipio de Moya la borrasca Therese apenas dejó su huella. Los daños se estiman en torno a 30.000 euros, concentrándose en pequeñas actuaciones. Destacan 4.200 euros destinados a limpieza viaria, aproximadamente 20.000 euros para la rehabilitación de un muro en la zona de La Barranquera, que debe ser demolido y reconstruido, así como trabajos de desatasco en la red de saneamiento.

San Mateo

El temporal se ha cebado con el municipio de San Mateo, donde los daños superan los 11 millones de euros. Será necesario rehabilitar 20 muros de contención, así como reforzar y mallar varias zonas especialmente afectadas por desprendimientos, como el barrio de La Hiedra, la GC-42, Tiaca, Las Lagunetas, Aríñez y Lomo Carbonero, en donde hay que rehabilitar varios muros. Además, el temporal ha causado desperfectos en la red de saneamiento y en tuberías, muchas de ellas destrozadas por la intensidad de las lluvias, lo que convierte estas reparaciones en una prioridad para el municipio.

Mogán

En Mogán los técnicos aún están evaluando el alcance total de los daños, aunque todo indica que las afecciones más importantes se concentran en el barranco de Arguineguín, especialmente en la vía que conecta la GC-605 con la GC-505, donde se produjo el descalce de una vía. Además, Playa de Mogán permaneció precintada hasta este martes debido a la contaminación provocada por el agua que llegó al mar a través de los barrancos.

Firgas

En Firgas los daños ocasionados por la borrasca Therese se estiman en torno a 200.000 euros, principalmente destinados a reparar desprendimientos y acondicionar muros y paredes en zonas como Barranco Jiménez y Camino San Antón. Además, se contemplan trabajos por corrimientos de tierra y la adquisición de maquinaria necesaria para ejecutar estas labores.

Santa Lucía de Tirajana

En Santa Lucía de Tirajana aún no se ha completado el inventario total de los daños provocados por la borrasca Therese, aunque sí se han identificado puntos clave de afectación. Entre ellos destaca el colegio Tarogor, que sufrió filtraciones en el techo tras las intensas lluvias, así como varias vías de tierra, como la que cruza el barranco de Las Tirajanas que quedó prácticamente invisible por el arrastre de sedimentos.

Agaete

En Agaete los daños ascienden a 600.000 euros, donde hay que reparar daños en el polideportivo, en el Centro Cultural Puerto de Las Nieves, así como la rehabilitación de terrenos y accesos a El Hornillo, San Pedro y Riscos de Abajo.