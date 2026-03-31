El sur de Gran Canaria mantiene el liderazgo turístico y Las Palmas de Gran Canaria gana mil visitantes en un año

El sur de Gran Canaria continúa siendo el principal motor del turismo insular, manteniendo su liderazgo en ocupación y actividad, mientras Las Palmas de Gran Canaria gana protagonismo tras sumar cerca de 100.000 visitantes en el último año. En 2025 la isla alcanzó los 4,86 millones de turistas, un 3% más que el año anterior, y registró una facturación total de 6.280 millones de euros, lo que supone un incremento del 4% respecto a 2024. En términos económicos, el destino avanza hacia un modelo de mayor valor añadido, priorizando la rentabilidad por encima del volumen.

Solo en febrero de 2026, la facturación hotelera superó los 181 millones de euros (+6,1%), lo que refleja una tendencia de crecimiento basada en la calidad y el valor del producto turístico. El análisis por microdestinos confirma que la actividad sigue concentrada en las principales zonas del sur —Playa del Inglés, Maspalomas y Mogán—, que representan más del 80% de la oferta y la demanda alojativa, con niveles de ocupación cercanos al 90%. Estas áreas mantienen su liderazgo, especialmente en enclaves de mayor categoría como Meloneras o Puerto de Mogán. Sin embargo, el crecimiento más destacado se produce en Las Palmas de Gran Canaria, que se consolida como uno de los motores del desarrollo reciente de la isla.

La actividad hotelera sigue concentrada en las zonas de Mogán, Playa del Inglés y también Maspalomas

«En 2020 iniciamos una estrategia para diversificar la oferta y superar el modelo clásico, apostando por un turismo multiproducto, un cliente con mayor capacidad de gasto y una distribución más equilibrada de visitantes por toda la isla», explicó Carlos Álamo, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. «Con ello buscábamos reducir la presión sobre los residentes en los núcleos turísticos principales y favorecer un reparto más justo de la riqueza generada. Hoy observamos un aumento del valor añadido del producto local y un crecimiento de la facturación en toda la isla».

Diversificación territorial

Durante el mes de febrero la facturación por zonas se distribuyó de la siguiente manera: Playa del Inglés y San Agustín generaron 70,4 millones de euros (+4,94%), Maspalomas alcanzó los 52,5 millones (+7,65%), Mogán registró 43,7 millones (+6,38%), mientras que Las Canteras facturó 8,8 millones (+3,56%). El resto de municipios ingresó 5,6 millones de euros, un 8,44% más que en el mismo periodo del año anterior.

En el mes de febrero de 2025 la facturación superó los 181 millones de euros, un 6,1% más que en el 2024

En el conjunto de 2025, el 49,85% de los visitantes se alojó en San Bartolomé de Tirajana (2.089.929 turistas), el 25,34% en Mogán (1.062.213), el 18,8% en Las Palmas de Gran Canaria (788.277) y el 6,01% restante en otros municipios de la isla.

Los datos del Istac, relativos a alojamientos hoteleros y extrahoteleros —sin incluir la vivienda vacacional—, evidencian la transformación progresiva del modelo turístico de Gran Canaria hacia una mayor diversificación territorial.

En este contexto, el resto de municipios —tradicionalmente considerados no turísticos y con menor capacidad alojativa— sigue ganando peso. En los últimos años ha incrementado su facturación turística en más de un 60%. En 2025, estas zonas alojaron 252.000 turistas, frente a los 172.591 registrados en 2018, consolidando su papel dentro del sistema turístico insular.