Alrededor de 60 vecinos de Piso Firme participan en la asamblea del Plan de Barrios de Gáldar

Alrededor de 60 vecinos del barrio de Piso Firme participaron este lunes en una nueva sesión del itinerario participativo "Contigo, Gáldar Sigue Avanzando", impulsado por el Ayuntamiento de Gáldar como parte de la elaboración del futuro Plan de Barrios. El evento, celebrado en la sede de la Asociación de Vecinos El Juncal, se caracterizó por un alto grado de participación de los asistentes, quienes expusieron directamente sus inquietudes y propuestas a los representantes del gobierno municipal.

Intervención del alcalde Teodoro Sosa

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón, fue el encargado de inaugurar la asamblea, donde hizo un recorrido por las principales actuaciones realizadas en el barrio en los últimos años. Destacó especialmente la implantación de la fibra óptica, un servicio que el Ayuntamiento asumió financieramente a pesar de que su instalación correspondía a la empresa Telefónica, permitiendo que los residentes de Piso Firme disfrutaran de esta mejora tecnológica. Además, recordó otras obras ejecutadas como la creación de la plaza en el barrio y la techada de la cancha deportiva, que resolvió los problemas de viento de la zona, gracias a una inversión municipal.

El alcalde aprovechó también la ocasión para informar sobre la sólida situación económica del Ayuntamiento, que ha logrado cancelar la deuda con la Seguridad Social, permitiendo ahora al municipio asumir nuevas inversiones y actuaciones en los diferentes barrios.

Participación vecinal

La sesión de participación vecinal estuvo marcada por una amplia variedad de propuestas y necesidades. Entre las principales demandas planteadas por los residentes, se destacó la mejora del servicio de transporte público, con propuestas como la revisión de horarios y la instalación de una nueva parada de guaguas en el barrio. También se sugirió una regulación más estricta del tráfico, especialmente el de motos y vehículos que circulan a alta velocidad, así como la instalación de un ascensor en la sede de la asociación de vecinos para garantizar la accesibilidad.

Otras preocupaciones de los asistentes incluyeron la actualización de la red eléctrica, debido a los frecuentes fallos durante episodios de lluvia, y la limpieza de las cunetas y vías de la carretera general. En cuanto a la denominación de algunas calles del barrio, se solicitó la resolución de problemas derivados de nombres confusos o incorrectos.

Medidas anunciadas por el alcalde

En relación con este último tema, Teodoro Sosa Monzón anunció que el Ayuntamiento tomará medidas para regularizar la situación de calles como Subida a Las Rosas, Los Costeros y Barranco El Juncal, asignando nuevas denominaciones y evitando las incidencias actuales. Además, el alcalde informó que se solicitará formalmente a Endesa la renovación del cableado eléctrico para mejorar el suministro en la zona.

La jornada concluyó con el compromiso de convocar una nueva asamblea vecinal para el próximo 9 de abril, en la que se abordará la implantación del contenedor marrón para la recogida de residuos orgánicos. Este proceso participativo, que ya ha alcanzado su decimosexta sesión, continúa recabando propuestas de los vecinos, las cuales serán evaluadas por los servicios técnicos municipales y finalmente elevadas al Consejo de Barrio. El Plan de Barrios, que se prevé que cuente con una inversión aproximada de cuatro millones de euros, sigue avanzando gracias al compromiso activo de la comunidad.