El Cabildo de Gran Canaria y los agricultores de Gáldar se unen para proteger la cebolla tradicional

El Cabildo de Gran Canaria, a través de su Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, ha unido fuerzas con los agricultores de Gáldar para garantizar la protección y el reconocimiento de la cebolla tradicional de la zona. Este esfuerzo conjunto tiene como objetivo asegurar la continuidad de este cultivo local y sus variedades, las cuales son reconocidas por su diversidad genética y su adaptación al entorno del noroeste de la isla.

La colaboración entre los técnicos de la Agencia de Extensión Agraria de Gáldar y los agricultores locales ha permitido avanzar en diversas investigaciones científicas que han respaldado la protección y valorización de la cebolla de Gáldar. Estos estudios no solo buscan preservar el cultivo, sino también impulsar su presencia en el mercado, con un fuerte apoyo técnico que ha favorecido su sostenibilidad.

Uno de los aspectos clave de esta colaboración ha sido el estudio de las prácticas agrícolas tradicionales y la integración de este conocimiento en el ámbito científico. La recopilación de testimonios de agricultores locales sobre la selección de semillas y el manejo agronómico ha sido fundamental para obtener resultados precisos y eficaces en la protección del producto. Estos estudios, junto con el trabajo de expertos reconocidos, han resultado en un modelo de cultivo que promueve la conservación de las variedades autóctonas.

Apoyo económico del Cabildo de Gran Canaria

En términos de apoyo económico, el Cabildo de Gran Canaria ha asignado ayudas tanto en 2025 como en 2026 para optimizar el riego en las explotaciones y reducir los costes asociados al cultivo. Estas ayudas están orientadas a mejorar la eficiencia del riego, crucial en un contexto donde los recursos hídricos son cada vez más escasos. Además, el apoyo busca garantizar la viabilidad económica del cultivo, especialmente ante los desafíos climáticos que afectan a la agricultura en la isla.

Este esfuerzo no se limita únicamente a la optimización del riego. El Cabildo también ha financiado la adquisición de maquinaria y ha proporcionado subvenciones nominativas para cubrir otros gastos operativos, como las acciones de promoción de la cebolla tradicional. Estos fondos han sido fundamentales para mantener la actividad y asegurar que las cebollas de Gáldar lleguen al mercado con un sello de calidad que las distinga de otros productos.

Cebollas de Gáldar. / Cabildo de Gran Canaria

La cebolla de Gáldar: una parte clave de la identidad rural

Actualmente, Gran Canaria representa el 16% de la superficie total dedicada al cultivo de cebollas en el Archipiélago Canario, y una gran parte de esta producción se concentra en Gáldar. Las variedades más destacadas incluyen la Blanca de Gáldar, Roja de Gáldar, Chata de Sardina y De Embarque, las cuales están siendo cultivadas en unas 12 hectáreas distribuidas principalmente en áreas como Piso Firme, Las Rosas, Sardina, Los Quintana, Los Llanos y Troya, en el municipio de Agaete.

La cebolla de Gáldar no solo es un producto agrícola, sino que también representa una parte esencial de la identidad rural de los municipios de la zona. Su cultivo forma parte de una tradición que ha sido transmitida a lo largo de generaciones y que, gracias a la colaboración entre agricultores y técnicos, sigue presente en los mercados con un gran respaldo técnico.

Hacia la Denominación de Origen

Uno de los avances más importantes en este proceso fue la solicitud, en 2023, de la Marca de Garantía Cebollas de Gáldar, como paso previo a la Denominación de Origen. En octubre de 2024 se constituyó la Asociación de Productores de Cebollas de Gáldar (Aprocegal), integrada por 14 agricultores jóvenes, que siguen avanzando en la consecución de esta figura de protección. Además, en septiembre de 2025, se solicitó la inscripción de las cuatro variedades tradicionales de cebolla en el Registro de Variedades Comerciales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno estatal, trámite que se encuentra actualmente en fase de estudio.

Estas acciones son clave para el reconocimiento oficial de la cebolla de Gáldar, y su inscripción en este registro constituye un avance técnico dentro del proceso hacia la Denominación de Origen. Este paso es fundamental para garantizar la diferenciación del producto en el mercado y protegerlo de posibles imitaciones.

Desafíos para la continuidad del cultivo

A pesar de los avances, el mantenimiento del cultivo tradicional enfrenta desafíos importantes. Entre los principales obstáculos, se encuentran el alto coste de producción, especialmente relacionado con la mano de obra y el agua, dos factores esenciales para la viabilidad del cultivo. La escasez de mano de obra en el sector agrícola es una de las dificultades más críticas, ya que la selección y plantación de los cebollinos se realiza de forma manual, siguiendo prácticas heredadas a lo largo de generaciones.

Por otro lado, la disminución de las precipitaciones y los efectos del cambio climático también han aumentado los costes asociados al riego, lo que hace aún más difícil la continuidad de este tipo de cultivo en el futuro.

Apoyo continuo y futuro del cultivo

El Cabildo de Gran Canaria ha reafirmado su compromiso de seguir apoyando a los productores de cebolla tradicional, destacando que estas medidas no sustituyen el esfuerzo de los agricultores, sino que buscan reforzar su capacidad para mantener un cultivo que forma parte del patrimonio agrícola de la comarca. Con el apoyo de las instituciones y la implicación de los agricultores, se espera que la cebolla de Gáldar siga siendo un símbolo de la identidad rural de la isla, con un futuro prometedor tanto en el mercado local como en el internacional.