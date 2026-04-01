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El Mercado Agrícola de Gáldar regresa el 5 de abril con productos frescos y artesanales para celebrar la primavera

El Ayuntamiento de Gáldar organiza en la Plaza de Santiago de 9:00 a 13:30 horas la cita dominical con alimentos frescos de temporada, que ofrece productos de kilómetro cero y un espacio para el encuentro entre productores y consumidores

Mercado agrícola de Gáldar, en una edición anterior.

Mercado agrícola de Gáldar, en una edición anterior. / Ayuntamiento de Gáldar

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Mercado Agrícola de Gáldar regresa este domingo 5 de abril en la Plaza de Santiago, de 9:00 a 13:30 horas, ofreciendo una amplia variedad de productos frescos y artesanos. Con la llegada de la primavera, los puestos estarán llenos de verduras tiernas, frutas tempranas, quesos artesanales, mieles silvestres, conservas caseras, panes horneados al fuego, vinos de la tierra y otros productos locales.

Los visitantes podrán adquirir alimentos de kilómetro cero directamente de los productores, lo que fortalece la economía local y fomenta el consumo responsable. Cada producto es cultivado, elaborado y comercializado por personas comprometidas con la calidad y la sostenibilidad, asegurando trazabilidad y frescura.

Nuevos sabores

El concejal de Desarrollo Socioeconómico, Tine Martín Ojeda, señala que la primavera es “la estación perfecta para reencontrarse con lo local” y destaca que "abril trae nuevos sabores al mercado agrícola". Pero para el edil lo importante es que cada edición del mercado contribuye a construir un modelo económico más justo y cercano al territorio.

La cita dominical está organizada por la Concejalía de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar, con la colaboración de la Asociación de Mercados Agrícolas de Gran Canaria y el apoyo de la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria. Este espacio se ha consolidado como un punto de encuentro comunitario en el norte de la isla, promoviendo la soberanía alimentaria, la visibilidad de los productores locales y la educación sobre hábitos de consumo responsables.

Oferta alimentaria y conocimiento

Además de la oferta alimentaria, el mercado proporciona un espacio para interactuar directamente con los productores, conocer sus métodos de cultivo y elaboración, y fomentar la relación entre vecinos, turistas y pequeños agricultores. La combinación de productos de temporada, artesanía local y proximidad convierte cada edición en un escaparate de la riqueza agrícola y cultural del norte de Gran Canaria.

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El mercado se mantiene así como una propuesta de referencia para quienes buscan alimentos frescos, sostenibles y elaborados localmente, reforzando la conexión entre productores y consumidores y consolidando su papel en la economía y la vida social de Gáldar.

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