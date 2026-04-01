SPAR Salinetas se transforma con espacios renovados y nuevas medidas de eficiencia

SPAR Gran Canaria ha reabierto hoy martes su tienda de Salinetas, en Telde, transformando la experiencia de compra con espacios renovados y nuevas medidas de eficiencia. Tras una reforma integral, el supermercado abre sus puertas con una imagen modernizada y funcional, incorporando tecnologías de vanguardia para mejorar la comodidad.

Este punto de venta, ubicado en la calle Diego de Almagro número 2, ha sido objeto de una profunda remodelación que abarca sus 250 metros cuadrados de superficie. La distribución de los espacios ha sido cuidadosamente diseñada para mejorar la operativa y el bienestar tanto de la clientela como del personal, ofreciendo espacios más amplios y luminosos.

Entre las novedades, SPAR Salinetas destaca por sus secciones especializadas en productos frescos y de proximidad. La tienda ofrece una cuidada selección en Frutas y Verduras, Carnicería y Charcutería, así como una Panadería con opciones recién horneadas, priorizando siempre la calidad y el origen canario.

La modernización del establecimiento forma parte del compromiso del grupo empresarial canario SPAR Gran Canaria. / SPAR.

La modernización del establecimiento forma parte del compromiso del grupo empresarial canario con la sostenibilidad y la eficiencia energética. Para ello, se han implementado etiquetas electrónicas de última generación y se ha procedido a la sustitución de todos los elementos frigoríficos, incluyendo neveras verticales y vitrinas de carnicería y charcutería. Además, la central de frío ha sido renovada por un sistema de alta eficiencia, lo que contribuye a la reducción del consumo energético.

Según explicó Alejandro Fleitas, director general de SPAR ARADASA “esta reforma forma parte de una actuación estratégica dentro de la red de SPAR Gran Canaria, que permite reducir los costes operativos, incrementar el confort de consumidores y personal, así como adaptar las tiendas a las nuevas formas de compra, poniendo el foco en el producto fresco y local”.

La reapertura no solo mejora la infraestructura, sino que también refuerza el equipo humano, con la incorporación de una persona más para una atención al cliente más personalizada. La tienda mantiene así los empleos de las 17 personas que, hasta la actualidad, formaban parte del equipo como parte del compromiso de la cadena con sus empleados.

SPAR Salinetas destaca por sus secciones especializadas en productos frescos y de proximidad. / SPAR.

El supermercado ha lanzado ofertas especiales, invitando a la comunidad a descubrir sus mejoras, con motivo de la inauguración.

SPAR Salinetas mantiene su horario habitual, de lunes a sábado de 8:30 a 21:30 horas y los domingos y festivos de 9:00 a 15:00.

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Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. A través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.