El Ayuntamiento de Santa Brígida transformará el antiguo colegio del Gamonal en un espacio cultural

El Ayuntamiento de Santa Brígida tiene la vista puesta en transformar el antiguo colegio del barrio del Gamonal en un espacio polivalente que sirva de motor para la vida comunitaria de la zona. La intención del Consistorio es que este centro no solo ofrezca servicios sociales, sino que también se convierta en un punto de encuentro cultural y un espacio que fomente la participación de los vecinos en la vida del municipio.

La iniciativa busca dotar a los habitantes del Gamonal de un lugar donde puedan acceder a programas de apoyo social, actividades culturales, talleres y eventos que promuevan la integración y la cohesión del barrio. De esta manera, el colegio dejará de ser un simple edificio educativo para convertirse en un recurso dinámico al servicio de toda la comunidad.

De esta forma, el Ayuntamiento aprobó en el pleno de marzo la desafectación inicial del colegio público del Gamonal. Aunque todavía no hay un proyecto cerrado, la intención es darle un nuevo uso a la instalación,distinto al de otras desafecciones que se han destinado a viviendas de tránsito. «Para que exista un proyecto cerrado para este centro va a pasar bastante tiempo, ya que aún hay otras prioridades», señala Adrián García Armas, concejal de Educación.

A finales de año

No obstante, el edil también destaca que es un gran paso que la infrasestructura ubicada en el Gamonal pase a ser después de años propiedad municipal. «A finales de este año ya tendremos las cosas un poquito más claras», adelanta el edil, quien también afirma que «este paso se enmarca en una estrategia de reorganización del patrimonio público para adaptar los equipamientos a las necesidades actuales de los vecinos y vecinas, abriendo la puerta a nuevos usos sociales y culturales».