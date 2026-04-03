Santa Brígida
El Ayuntamiento de Santa Brígida transformará el antiguo colegio del Gamonal en un espacio cultural
El Consistorio busca que el centro se convierta en un punto de encuentro que promueva la integración y cohesión del barrio
El Ayuntamiento de Santa Brígida tiene la vista puesta en transformar el antiguo colegio del barrio del Gamonal en un espacio polivalente que sirva de motor para la vida comunitaria de la zona. La intención del Consistorio es que este centro no solo ofrezca servicios sociales, sino que también se convierta en un punto de encuentro cultural y un espacio que fomente la participación de los vecinos en la vida del municipio.
La iniciativa busca dotar a los habitantes del Gamonal de un lugar donde puedan acceder a programas de apoyo social, actividades culturales, talleres y eventos que promuevan la integración y la cohesión del barrio. De esta manera, el colegio dejará de ser un simple edificio educativo para convertirse en un recurso dinámico al servicio de toda la comunidad.
De esta forma, el Ayuntamiento aprobó en el pleno de marzo la desafectación inicial del colegio público del Gamonal. Aunque todavía no hay un proyecto cerrado, la intención es darle un nuevo uso a la instalación,distinto al de otras desafecciones que se han destinado a viviendas de tránsito. «Para que exista un proyecto cerrado para este centro va a pasar bastante tiempo, ya que aún hay otras prioridades», señala Adrián García Armas, concejal de Educación.
A finales de año
No obstante, el edil también destaca que es un gran paso que la infrasestructura ubicada en el Gamonal pase a ser después de años propiedad municipal. «A finales de este año ya tendremos las cosas un poquito más claras», adelanta el edil, quien también afirma que «este paso se enmarca en una estrategia de reorganización del patrimonio público para adaptar los equipamientos a las necesidades actuales de los vecinos y vecinas, abriendo la puerta a nuevos usos sociales y culturales».
- Multa de 200 euros para los conductores que tengan en mal estado este elemento clave en sus desplazamientos de Semana Santa: la DGT vigila los vehículos canarios
- La misteriosa muerte de la influencer húngara Annabella Lovas en un barranco de Gran Canaria
- El tiempo cambia en Canarias: posibles lluvias y menos calor este sábado
- El partido UD Las Palmas - SD Huesca se verá gratis en Canarias y en el resto de España: fecha, horario y dónde seguir este encuentro por TV y en streaming
- Reboso en el tour de las presas
- Canarias declara la guerra al coche: una ley para una nueva movilidad sostenible
- Detienen a un joven acusado de dar dos machetazos a una mujer en Gran Canaria
- Ayudas al alquiler en Las Palmas de Gran Canaria: estos son los requisitos para solicitar hasta 750 euros