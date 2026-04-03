Más controles en las Dunas de Maspalomas: lo que no puedes hacer estos días

El Cabildo de Gran Canaria ha intensificado el dispositivo de vigilancia y prevención en la Reserva Natural Especial de Las Dunas de Maspalomas con motivo de la Semana Santa, un periodo en el que aumenta la afluencia de visitantes a este enclave protegido.

Dispositivo reforzado

Según ha informado la institución insular, el operativo está compuesto por una veintena de efectivos, incluyendo un refuerzo de cuatro agentes de Medio Ambiente en horario de tarde, además del uso de medios técnicos como un dron para apoyar las labores de control.

El dispositivo cuenta también con la colaboración de la Guardia Civil, a través del SEPRONA, así como de la Policía Autonómica, Policía Local y Protección Civil, que trabajarán de forma coordinada para supervisar las 404 hectáreas de este espacio natural.

Protección de un entorno frágil

El consejero insular de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, destacó que el Cabildo lleva años impulsando iniciativas para la protección de este entorno, como los proyectos Masdunas e Impulsa Maspalomas, orientados a preservar, regenerar y reducir el impacto sobre este ecosistema.

En este sentido, recordó que se han desarrollado campañas de sensibilización para concienciar a la ciudadanía de que “la mirada debe ser la única huella” en este paisaje especialmente frágil.

Nuevas herramientas de control

Además, dentro del proyecto Impulsa Maspalomas, se están instalando sistemas de sensorización, cámaras de vigilancia y megafonía en zonas como el mirador, con el objetivo de mejorar el control del espacio y reducir la presión humana.

Las labores de los equipos se centran principalmente en informar y redirigir a los visitantes que acceden a zonas restringidas o de uso limitado, guiándolos hacia los senderos habilitados para minimizar el impacto sobre la flora y fauna.

Aviso a los visitantes

Desde el Cabildo recuerdan que el acceso a áreas no autorizadas está prohibido y puede acarrear sanciones, al tiempo que insisten en la importancia de respetar la señalización y seguir las indicaciones de los agentes.

Finalmente, la institución hace un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva para preservar este enclave natural, cuya conservación depende en gran medida del comportamiento de quienes lo visitan.