Vigilia Pascual y Quema del Judas: el Sábado Santo en Gran Canaria entre tradición y crítica social

La Semana Santa en Gran Canaria alcanza su punto culminante entre el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección, tres jornadas que condensan siglos de tradición religiosa y cultural. A lo largo de la isla, desde la capital hasta los municipios del norte y el sur, se suceden procesiones, actos litúrgicos y celebraciones populares que reflejan tanto el arraigo de la fe como la identidad colectiva de sus habitantes. Este periodo concentra algunas de las citas más destacadas del calendario anual, con un equilibrio entre solemnidad y fiesta que define el carácter propio de la Semana Santa grancanaria.

Tras la intensidad del Viernes Santo, el Sábado Santo en Gran Canaria marca una transición hacia la celebración. Durante el día, el ambiente sigue siendo tranquilo, pero por la noche tiene lugar uno de los actos más importantes del calendario cristiano: la Vigilia Pascual, celebrada en parroquias de toda la isla.

Este acto litúrgico simboliza la espera de la resurrección de Cristo y reúne a numerosos fieles en templos de municipios como Las Palmas de Gran Canaria, Telde o Gáldar. La Vigilia incluye la bendición del fuego y del agua, así como la renovación de las promesas bautismales.

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Más allá del ámbito religioso, el Sábado Santo incorpora elementos de carácter popular. El ejemplo más destacado es la tradicional Quema del Judas en Valleseco. En este municipio del interior, los vecinos elaboran un muñeco que representa a Judas Iscariote, a menudo con rasgos satíricos vinculados a la actualidad, y lo queman en la plaza tras la Vigilia.

Este acto combina crítica social, participación vecinal y tradición, convirtiéndose en una de las celebraciones más singulares de la Semana Santa en Gran Canaria. Su carácter festivo contrasta con el recogimiento del día anterior y marca el inicio de un cambio de ambiente en la isla.

Domingo de Resurrección, la celebración de la alegría

El Domingo de Resurrección supone el cierre de la Semana Santa y el momento de mayor celebración. En Las Palmas de Gran Canaria y otros municipios, se celebran misas solemnes que conmemoran la resurrección de Jesucristo.

En algunos lugares, estas celebraciones incluyen procesiones conocidas como Encuentros, en las que se representan simbólicamente el reencuentro entre Cristo resucitado y la Virgen María. Aunque no tienen la misma presencia en todos los municipios, forman parte de la tradición en determinadas parroquias.

El ambiente cambia notablemente respecto a los días anteriores: la sobriedad deja paso a una atmósfera más luminosa y festiva. Las familias se reúnen y muchos aprovechan la jornada para compartir comidas y actividades al aire libre, reforzando el componente social de la celebración.

Entre la tradición religiosa y la identidad cultural

La Semana Santa en Gran Canaria no solo es un conjunto de actos religiosos, sino también una manifestación cultural que forma parte de la identidad de la isla. Las procesiones del Viernes Santo, la Vigilia Pascual del Sábado Santo y las celebraciones del Domingo de Resurrección configuran un relato que combina fe, historia y participación ciudadana.

Potaje de Semana Santa. / LP / DLP

A ello se suman tradiciones como la Quema del Judas en Valleseco, que aportan un componente popular y festivo al conjunto. Este equilibrio entre solemnidad y celebración es una de las características más distintivas de la Semana Santa grancanaria.

En definitiva, el fin de semana central de la Semana Santa ofrece una oportunidad única para conocer la riqueza cultural de Gran Canaria, desde el silencio de las procesiones hasta la alegría de la resurrección, pasando por tradiciones que siguen vivas gracias a la implicación de sus comunidades.