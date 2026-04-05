La Arucas monumental del primer callejero histórico

‘Legado en piedra’ es el título del primer callejero histórico de Arucas, realizado por el historiador y archivero José Iván Rodríguez, que acaba de publicar el Ayuntamiento. La obra desmenuza 36 vías del casco, con sus orígenes, cambios de rótulos y su evolución durante siglos, en muchas ocasiones por los vaivenes políticos.

El libro repasa un conjunto que el catedrático de Análisis Geográfico Guillermo Morales denomina la ‘Arucas monumental del siglo XIX’. Es decir, la que se extiende entre la iglesia, la calle Mayor o León y Castillo, y la plaza de la Constitución y el Mercado Municipal, con su extensión a la cantonera y la Heredad de Aguas. Y, a nivel urbanístico, se formalizó con la declaración en 1976 de Conjunto Histórico Artístico.

"Es un espacio donde se transitó, donde se construyó y se vivió, donde se amó, se lloró, se rio, y es un espacio que no tiene sentido sin la gente que lo habita" Carlos González — Concejal de Cultura, Memoria Democrática y Patrimonio Histórico de Arucas

El concejal de Cultura, Memoria Democrática y Patrimonio Histórico, Carlos González, destaca que es el primer callejero histórico del centro de Arucas. «Es un documento que entiende que la historia es un camino que se transita hacia adelante y hacia adentro. Que es un espacio donde se transitó, donde se construyó y se vivió, donde se amó, se lloró, se rio, y es un espacio que no tiene sentido sin la gente que lo habita. Y quedan ahora retazos que son los nombres y la memoria colectiva». Estas son algunas de las 36 calles recogidas en el libro.

Calle Gourié

Es una de las más transitadas. En sus orígenes sirvió de nexo entre las ermitas de San Juan y San Sebastián. Y se le dio nombre del Reloj, por la presencia a mitad del siglo XIX de esta pieza para medir las horas de agua de la Heredad. En 1892 cambió su nombre en el tramo inicial, homenajeando a Alfonso Gourié Álvarez Conde, fallecido dos años antes, un acaudalado empresario vinculado al cultivo de la cochinilla, que compró una parte del Mayorazgo de Arucas, y consolidó la Fábrica de Azúcar de San Pedro. Los conflictos con sus trabajadores hizo que durante una época perdiera el nombre y recuperara el de Reloj, extendiendo esta travesía que también conserva su nombre junto a la puerta lateral de la iglesia.

Párrocos Cárdenes y Morales

Son dos calles dedicadas a los párrocos. La primera fue conocida como calle de la Parroquia o de la Iglesia, por estar junto a la fachada. Y está vinculada al cura que llegó en 1895 a Arucas y cumplió 40 años de servicio. «Se distinguió por su cariz emprendedor y enérgico, traducido en una fe acompañada de obras». Entre ellas, construyó la Junta Parroquial para acometer el nuevo templo, convenciendo al mecenas Francisco Gourié.

Por su parte, la segunda fue conocida en sus inicios por Santa Bárbara, que cambiaría en la II República. Tras un periodo convulso, la llegada de Manuel Morales marcó la vida local. «Procuró evitar los excesivos protagonismos, apaciguando los ánimos, y proyectando cercanía, paciencia y entrega en su ministerio eclesiástico, actitudes que le granjearían finalmente el favor popular».

Arquitecto Vega March

El catalán Manuel Vega i Marcha proyectó la iglesia, uno de los símbolos de Arucas. Pese a su poca experiencia, se debió apostar por él por venir de la vanguardia del modernismo en las edificaciones y las artes decorativas.

Calle Herrería, junto a la iglesia y una de las más antiguas, que toma el nombre por el oficio artesano. / José Carlos Guerra

Herrería

Con sus 70 metros de longitud, «se configura como una de las más antiguas del núcleo histórico, siendo parte integrante de la configuración original surgida tras la Conquista, tal y como se aprecia por su estrechez y sinuosidad de su trazado». Y su nombre está emparentado con el oficio de la forja de hierro y la piedra, tan característico de aquellos años del siglo XVI». La referencia documental más antigua se remonta a 1556. En la Segunda República se le cambiaría a Quince de Noviembre, fecha en la que murieron seis obreros en la jornada electoral por disparos de la Guardia Civil. Con el franquismo se le adjudicó el de Emilio Mola, uno de los golpistas. En un pleno celebrado el 24 de abril de 1981 ya en la democracia recupera la denominación original de Herrería.

Doctor García Guerra

Conecta la plaza de San Juan con el antiguo Camino de La Cruz hacia Trasmontaña. Tiene una gran carga simbólica y valor histórico. Primero se le conoció como Callejón del Arco, del que ya se habla en 1863. Posteriormente se le cambió por el nombre del exdecano del colegio de Abogados Tomás García, un referente en el siglo XIX en pleitos sobre aguas y heredades. Alcanzó su popularidad como político, con una posición fluctuante entre conservadora, liberal y republicana que le granjeó «simpatías y críticas».

Luis Hipólito Hernández

Antes del Golpe de Estado de 1936 tenía el nombre de Álvarez, en honor al ilustre clérigo local Manuel Álvarez de Castro (siglo XVII). En ese momento se le pone José Calvo Sotelo (asesinado en 1936 en Madrid). En cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica se le concedió en 2022 el nombre del exalcalde socialista Luis Hipólito Hernández Afonso, que ocupó el cargo entre 1983 y 1991, además de haber sido vicepresidente del Cabildo, y gerente de la Mancomunidad del Norte y de la Federación Canaria de Municipios (Fecam)

Ingeniero Orencio Hernández

Se le conoció como Callejón de la Gloria, más tarde con la II República pasó a ser Catorce de Abril (proclamación del sistema democrático en 1931) y el 2 de octubre de 1936 recibe la actual denominación de Ingeniero Orencio Hernández. Se trata de un técnico de Obras Públicas que intervino en la presa de Arucas, la primera gran obra hidráulica moderna canaria.

Antonio González

Una estrecha vía de 60 metros en pendiente, que recibía hacia 1859 el apelativo de Calle Nueva. En 1930 pasa a llamarse Antonio González González, en homenaje al que era alcalde a finales del siglo XIX, y que promovió el inicio de la construcción del ayuntamiento y el proyecto del Mercado Municipal.

Marqueses de Arucas

Es la más extensa con su 254 metros de longitud. En el siglo XVII aparece mencionada como calle Muñoz (una familia de poder). Recibiría el nombre en 1936 con el golpe militar, en honor al matrimonio formado por Ramón Nadán y Uriondo y Rosario González, claves en el poder socioeconómico de la localidad.

Pedro Marichal

Se le conocía por la calle del Sol, por su orientación. En 1902 adquiere el nombre del entonces alcalde del Partido Liberal Monárquico Pedro Marichal Álvarez, donde residía. La contigua, conocida por El Terrero, recibiría el nombre de Juan de Dios Martín, su suegro. Todo esto generó malestar.

Osario

«La continuidad sin alteración de este nombre en el nomenclátor, a pesar del fallido intento de cambio en 1911 por el título de Obispo Pérez Muñoz, solo puede entenderse desde un punto de vista cultural, como un testimonio del patrimonio inmaterial en torno las prácticas funerarias», según el autor.

Pedro Marcelino Quintana

Está dedicada al presbítero y primer cronista oficial, Pedro Marcelino Quintana (1886-1952). Fue autor de la Historia de la Ciudad y su propuesta de escudo heráldico sirvió para el diseño definitivo.

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Cronista Zamora Sánchez

Ha sido una calle marcada con «fines aleccionadores e ideológicos». El callejón la Grajería (o Granjería), se conoció como Falange Española. Tras la muerte del docente en 1981 se le pondría su nombre para «restablecer su persona y revalorizar su contribución ciudadana», tras ser represaliado por sus convicciones.