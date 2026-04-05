Una guía revela el patrimonio cultural oculto en el barranco de Arguineguín

El barranco de Arguineguín suele contarse desde lo visible: la geología, la presa, la obra, el cauce que baja desde la cumbre hacia el sur. No obstante, hay otra lectura, más justa y perspicaz, que no siempre entra en los planos ni en los grandes debates públicos: la de un territorio hecho también de memoria, de ocupación humana, de agricultura, de cuevas habitadas, de caminos, de bancales y de formas de vida que no se entienden separadas del paisaje. Esa es, precisamente, una de las ideas que sobrevuela la guía inédita elaborada por Tamaranae Activistas sobre el patrimonio cultural del barranco.

El documento nació en el contexto de la contestación social al proyecto de Chira-Soria en 2022 y fue incorporado al expediente para poner sobre la mesa algo que a menudo queda en segundo plano: que la defensa del territorio no se limita a su valor ambiental, sino que incluye también su espesor histórico, etnográfico y arqueológico. La propia Unesco sostiene que los paisajes culturales son «obras combinadas de la naturaleza y del ser humano» y que expresan una relación larga e íntima entre las comunidades y su entorno. También subraya que esos espacios muestran la evolución de la sociedad y de los asentamientos a lo largo del tiempo, bajo condicionantes físicos, sociales y culturales. Dicho de otro modo: el paisaje no es solo decorado. Es también archivo e identidad.

Caserío de Soria. / Tamaranae Activistas

La Unesco señala que el paisaje cultural es el resultado de la interacción de la sociedad con el medio natural

El barranco de Arguineguín, clave en la historia de la isla

El caso del barranco de Arguineguín resulta especialmente elocuente. Se trata del barranco más largo de la isla, nacido en la cumbre y conocido sucesivamente como Ayacata, Soria y Arguineguín. En época prehispánica fue hogar de una importante población aborigen, además de ser un enclave que tuvo un gran peso en los primeros contactos europeos con Gran Canaria. No se habla, por tanto, de un rincón secundario, sino de un eje territorial con profundidad histórica, valor toponímico y continuidad de usos. El sur turístico, tan dado a veces a la postal inmediata, tiene aquí una de sus columnas vertebrales más pretéritas y preciadas para la cultura.

La guía insiste en esa lectura amplia como un espacio histórico-cultural. No se fija solo en elementos aislados, sino en relaciones: caminos, sistemas de agua, áreas de cultivo, cuevas, poblados y ámbitos de pastoreo que, vistos en conjunto, cuentan cómo se habitó y se entendió este enclave de la isla. Ahí está buena parte de su valor. No se trata únicamente de inventariar bienes, sino de recordar que muchos de ellos pierden sentido si se separan del paisaje al que pertenecen.

Un modo de habitar y aprovechar los recursos

La dimensión cultural del barranco no es menor ni anecdótica. La propia guía describe 46 enclaves que refuerzan la importancia del lugar en la historia insular, aunque desde el colectivo señalan que es solo una pequeña parte. Entre los elementos más significativos figura el Caserío de Soria, núcleo de referencia esencial para entender la ocupación histórica del tramo medio del barranco. El documento lo vincula al antiguo poblamiento más abundante de este sector y lo presenta como germen poblacional de la localidad de Soria, en un entorno donde se concentraban viviendas, población, fuentes, hornos, corrales, caminos vecinales, bancales y otras infraestructuras de subsistencia. Más que una pieza suelta, aparece como expresión de un modo de habitar adaptado al terreno y a los recursos disponibles.

La guía recoge bancales, acequias, alpendres, conjuntos trogloditas y paisajes etnográficos a lo largo del barranco

Otro de los casos paradigmáticos es el Conjunto Troglodita de Lomo de la Palma. La guía lo describe como un poblado con viviendas antiguas, dependiente de pequeñas presas, terrenos de cultivo y un entorno ligado sobre todo al pastoreo. Lo sitúa en una superficie de 260.000 metros cuadrados y le atribuye una cronología del siglo XV o anterior. Además, la guía vincula este conjunto a zonas de pasto, a la trashumancia y a un sendero de más de 24 kilómetros integrado en el ámbito cultural relacionado con Risco Caído y las Montañas Sagradas.

Caserío El Caidero. / Tamaranae Activistas

Lo mismo ocurre con otros bienes menos vistosos, pero esenciales para comprender esa cultura material. La guía recoge gavias ligadas al cultivo ancestral de cereales con una extensión de 1.700 metros cuadrados; menciona cadenas que alcanzan 25.200 metros cuadrados y un paisaje etnográfico de 7.000 metros cuadrados, del que subraya algo decisivo: que «se sigue manteniendo el uso originario». También aparecen cuevas-corral, alpendres, puentes, cantoneras, terrazas agrícolas y acequias. Todo ello dibuja una economía de subsistencia donde el agua era conducida, la pendiente domesticada y el espacio aprovechado con una lógica minuciosa.

Tal vez por eso convenga afinar la mirada. Porque en territorios de tanta densidad histórica y cultural, cualquier lectura apresurada corre el riesgo de confundir un espacio lleno de memoria con un simple lienzo en blanco.