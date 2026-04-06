Dos años y medio de cárcel para el joven que mató a un hombre tras una pelea en Mogán

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha impuesto una pena de dos años y seis meses de cárcel a Abdelilah el F., el joven que acabó con la vida de un conocido al propinarle un fuerte golpe en la cabeza en el transcurso de una pelea en un centro comercial de Puerto Rico, en Mogán. La sentencia, notificada este lunes, determina que la muerte de Aziz el H. fue "el resultado de un comportamiento imprudente" por parte del acusado, que a pesar de ello no tenía intención de que la agresión resultase letal para la víctima.

Sin embargo, el homicida —un varón de 28 años, natural de Melilla y sin antecedentes penales— no ingresará finalmente en prisión porque ya ha cumplido el tiempo de condena después de que el juez instructor decretase su ingreso provisional en la cárcel mientras avanzaba la investigación. Tras la lectura del veredicto, abandonó la Ciudad de la Justicia sin grilletes.

El fallo, dictado por el magistrado Pedro Herrera en base a los hechos declarados probados por un jurado popular, determina que Abdelilah se encontraba en la madrugada del 16 de julio de 2023 en el centro comercial Europa, donde coincidió con Aziz —un hombre de 47 años y nacionalidad marroquí— en el pasillo que dividía la zona de ocio y restauración.

Alteración por el consumo de sustancias

Ambos, en compañía de otras personas, tomaron una cantidad importante de bebidas alcohólicas y alguna otra sustancia tóxica. Esa ingesta provocó un estado de agitación y alteración en el fallecido, que empezó a incordiar y a discutir con varias personas que estaban a su alrededor, llegando a arrojar un cubo de basura contra un viandante.

Después, se produjo una discusión entre el agresor y la víctima, durante la cual el primero empujó al segundo contra un muro. El acusado intentó huir del lugar y se dirigió hacia el final del pasillo, pero el fallecido lo persiguió hasta encontrarse de nuevo en un cara a cara. En la riña que se desató a continuación, Abdelilah le dio un puñetazo en la zona de la mandíbula a su rival, que cayó al suelo, y procedió a darle patadas en distintas zonas del cuerpo.

"No quiso matar ni aceptó tal consecuencia, pero era evitable si hubiese rechazado el enfrentamiento"

Como consecuencia, el agredido sufrió un traumatismo craneoencefálico severo que le llevó a un estado de coma y a su posterior muerte 12 días más tarde.

El fallo acepta imponer la pena propuesta por el abogado defensor, Roque Esteban García, al aceptar que el encausado no tuvo intención de matar, pero si pudo haber evitado la consecuencia letal de haber actuado con el cuidado y la prudencia que la situación exigía.

"No quiso matar ni aceptó tal consecuencia, pero la misma era evitable si hubiese rechazado el enfrentamiento y la confrontación y no hubiese golpeado al otro contendiente", concluye el magistrado.