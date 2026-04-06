Arucas destina 8,6 millones a construir la primera fase de sus nuevas oficinas municipales

El proyecto de las nuevas oficinas municipales de Arucas continúa avanzando. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arucas ha aprobado el pliego de cláusulas administrativas y del expediente de contratación que regirán el contrato administrativo de la primera fase de las obras del nuevo edificio para la centralización de las oficinas municipales tras años de dispersión de servicios por distintos puntos del municipio. El presupuesto base de licitación asciende a 8.624.257,01 Euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

El futuro inmueble se levantará en la calle Heredad, en pleno casco urbano, con una inversión global que supera los 11,7 millones de euros. El nuevo equipamiento contará con cuatro plantas y una superficie de más de 5.000 metros cuadrados. Además, incluirá 51 plazas de aparcamiento rotatorio en el sótano, lo que facilitará a los ciudadanos realizar sus trámites en un solo punto sin necesidad de desplazamientos adicionales.

El diseño arquitectónico se adapta al desnivel del terreno entre la calle superior y la vía inferior, e incorpora zonas ajardinadas y grandes cristaleras que favorecerán la iluminación natural en el interior del edificio. El proyecto se llevará a cabo en dos fases.

Primera fase

En esta etapa se ejecutarán la estructura principal, la planta baja, la primera planta y la cubierta. Mientras, la segunda fase, centrada en acabados y acondicionamiento, se prolongará durante un año más, con una inversión cercana a los 3,1 millones. En total, el proyecto prevé tres años de trabajos para culminar el nuevo complejo administrativo.

Un problema de dispersión

Actualmente, los servicios municipales de Arucas se encuentran distribuidos en distintos edificios, como las Casas Consistoriales, la Casa de la Cultura o dependencias en calles como Médico Anastasio o Escudero Ruiz, además del edificio principal en Alcalde Suárez Franchy.

Esta fragmentación complica tanto la gestión interna como la atención al ciudadano, obligando a continuos desplazamientos entre oficinas para completar trámites administrativos o coordinar servicios.

Un espacio con historia

El terreno elegido para el proyecto fue adquirido por el Ayuntamiento en 2022 por 1,7 millones de euros a la Fundación Canaria Santiago E. Rivero Yánez. Se trata de un antiguo almacén de plátanos, conocido como el almacén de Los Rosales— que tuvo un papel relevante en el desarrollo económico local durante el siglo pasado.

Con esta actuación, el municipio busca modernizar su estructura administrativa y mejorar la atención ciudadana.