Arucas lanza la campaña 'Reciclar es de sabios' para fomentar el reciclaje y la sostenibilidad en el municipio

El Ayuntamiento de Arucas ha presentado, a través de la Concejalía de Limpieza y en colaboración con Ecoembes, la campaña Reciclar es de sabios, una nueva acción incluida en el proyecto Arucas Reluce con la que busca reforzar la concienciación medioambiental en el municipio. La iniciativa, impulsada mediante una subvención de Ecoembes, pretende insistir en la importancia del reciclaje y fomentar hábitos responsables entre la población. Según ha explicado el consistorio, la campaña pone el foco en cómo los gestos cotidianos pueden influir en la limpieza y la sostenibilidad del municipio.

La acción forma parte de la colaboración entre el Ayuntamiento y Ecoembes para mejorar la gestión de residuos y favorecer un reciclaje más adecuado por parte de la ciudadanía. El concejal de Limpieza, José María González, señaló durante la presentación que esta campaña permite «seguir dando pasos firmes en la concienciación ciudadana» y subrayó que «hacerlo bien marca la diferencia» en la mejora del entorno.

Difusión a través de Arucas Reluce

Bajo el lema Reciclar es de sabios, la campaña apuesta por una comunicación centrada en resolver dudas frecuentes sobre la separación de residuos y en reducir errores en el uso de los contenedores. El objetivo es facilitar la participación vecinal en el cuidado del municipio mediante mensajes claros y recomendaciones prácticas. La difusión se realizará a través de canales digitales vinculados a Arucas Reluce, donde se ofrecerán contenidos dirigidos a mejorar los hábitos de reciclaje en el día a día.

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Desde el Ayuntamiento destacan que esta nueva acción se suma al recorrido de Arucas Reluce, un proyecto que, según los datos municipales, ha superado las 500.000 visualizaciones en sus canales digitales y que se ha consolidado como una herramienta de comunicación entre el servicio de limpieza y la ciudadanía. El Consistorio mantiene que la limpieza y el reciclaje requieren de una implicación compartida entre la administración y la población para lograr resultados sostenibles a largo plazo.