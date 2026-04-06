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El Cabildo de Gran Canaria concede 188.000 euros a las explotaciones ganaderas

La convocatoria busca mejorar las condiciones de producción y transformación del sector en un contexto marcado por el aumento de costes

Feria de ganado de Gran Canaria.

Feria de ganado de Gran Canaria. / David Delfour.

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas por valor de 188.000 euros para apoyar al sector ganadero de la isla en 2026. El objetivo es mejorar las condiciones de producción y transformación de las explotaciones en un contexto marcado por el aumento de costes.

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Sector Primario que dirige Miguel Hidalgo, se enmarca dentro de las líneas anuales de apoyo al sector, que superan los 1,2 millones de euros. Estas ayudas buscan sostener una actividad considerada estratégica para Gran Canaria.

Apoyo al sector

El Cabildo justifica la convocatoria por las dificultades que afrontan las explotaciones, como la falta de pastos, el elevado coste del agua o la fragmentación territorial, factores que reducen la rentabilidad frente a otros territorios.

Además, las subvenciones pretenden reforzar la transformación de productos ganaderos, especialmente en el ámbito quesero, como vía para generar mayor valor añadido a la producción local.

Medidas incluidas

Entre las actuaciones subvencionables figuran el fomento del bienestar animal en razas locales, el impulso al sector apícola, la mejora de la calidad del queso o la diversificación de la producción láctea. También se incluyen incentivos para facilitar el relevo generacional en la actividad.

La dotación inicial podrá incrementarse hasta en 100.000 euros adicionales sin necesidad de una nueva convocatoria, según recoge el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno Insular.

Plazos y solicitudes

Las ayudas pueden solicitarse en un plazo de 20 días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. La tramitación se realizará principalmente por vía telemática a través de la sede electrónica del Cabildo.

Noticias relacionadas

Podrán beneficiarse personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones ganaderas en Gran Canaria, así como actividades vinculadas como la extracción y envasado de miel, dentro de una estrategia que busca reforzar la competitividad del sector primario en la isla.

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