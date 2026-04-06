El Consejo de Ministros aprobará 180 millones de euros en ayudas para Canarias tras el paso de la borrasca Therese

El Consejo de Ministros aprobará este martes un paquete de ayudas por valor de 180 millones de euros para hacer frente a los daños ocasionados por el paso de la borrasca Therese en Canarias. Además, el Gobierno de España también asumirá el 50% del coste de la rehabilitación de las infraestructuras municipales afectadas en las islas. Estas ayudas procederán de distintas vías, entre ellas el Consorcio de Compensación de Seguros, las líneas habilitadas por el Ministerio del Interior para cubrir daños personales y en enseres, así como fondos específicos del área de Sector Primario destinados al ámbito agroalimentario.

Así lo afirmó este lunes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, durante una visita al Cuartel del Colmenar, en Valsequillo. En este contexto el ministro explicó que las afecciones registradas en Canarias se incorporaron a última hora al acuerdo que se elevará al Consejo de Ministros previsto para mañana. Torres subrayó, además, que los daños ocasionados en el Archipiélago se suman a los registrados en otras zonas del país afectadas recientemente por distintas emergencias de protección civil, que también serán objeto de medidas dentro de otros paquetes de ayudas.

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