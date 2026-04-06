El Festival de Poesía Baltasar Espinosa convierte a Gáldar en la capital canaria de la poesía durante cuatro días

La ciudad de Gáldar acogerá del 9 al 12 de abril la celebración del III Festival de Poesía Baltasar Espinosa, un evento que congregará en el municipio a más de 80 poetas procedentes de las Islas Canarias, la península e Hispanoamérica, y que en esta edición lleva como lema 'Poetas por un mundo en paz'.

"Con la celebración de la tercera edición de este encuentro poético, consolidamos a Gáldar como un municipio en el que se apuesta de forma firme por dar visibilidad a la creación literaria a través de la poesía, acogiendo a un nutrido grupo de poetas procedentes no solo de las distintas islas sino también de la Península y de países hispanoamericanos", afirmó el concejal de Patrimonio Histórico, Archivo y Biblioteca, Carlos Ruiz Moreno, quien subrayó la importancia de este tipo de eventos ya que durante varios días casi un centenar de poetas conocerán distintos enclaves de interés arqueológico, patrimonial y turístico de la ciudad, además de conocer su amplia oferta gastronómica y alojativa.

"Se trata de un evento único que durante cuatro días convertirán a la ciudad de Gáldar en referente regional de la poesía contemporánea", indicó la presidenta de la Asociación de Escritoras y Escritores Palabra y Verso, Josefa Molina, quien señaló que la elección del lema 'Poetas por un mundo en paz', "supone no solo el leivmotiv de este tercer encuentro poético sino también un claro llamamiento hacia la paz en el mundo en un momento de nuestra historia en el que necesitamos espacios en los que se apueste de forma decidida por denunciar la deriva irracional, bélica y genocida de determinadas potencias internacionales que están llevando el mundo hacia el caos". "Las personas que escriben cuentan la palabra, una arma poderosa para abogar por el pacifismo y el respeto de los derechos humanos, comenzando por el derecho a la vida; por eso, desde el Festival gritamos alto y claro, NO a la guerra".

El Festival poético, organizado por la Asociación de Escritoras y Escritores Palabra y Verso, celebró su primera edición en 2023 en honor a la figura y obra del poeta Baltasar Espinosa (Gáldar, 1937-Madrid, 2018). En esta edición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Gáldar (a través de las concejalías de Biblioteca, Cultura y Turismo), la Casa-Museo Centro de Arte Indigenista Antonio Padrón, el Museo Arqueológico Cueva Pintada, el Casino de Gáldar y la Coral Polifónica de Gáldar.

Al frente del III Festival de Poesía se encuentra un equipo de escritores conformado por Maruja Salgado, Antonio Arroyo Silva, Inma Flores, María del Pino Marrero Berbel y Josefa Molina.

Presentación de libro y exposición 'Referentes de la Literatura Canaria'

El III Festival de Poesía dará comienzo el jueves, 9 de abril, con la presentación 'Referentes de la Literatura Canaria', un proyecto artístico-literario que incluye la presentación del libro homónimo y de una selección de retratos, obras del artista de Guía, Eugenio Aguiar.

Las láminas forman parte del conjunto de 150 escritores, 75 autoras y 75 autores, que conforman el libro 'Referentes de la Literatura Canaria', publicado dentro de la Colección Palabra y Verso, en su volumen número 15. La obra cuenta con un prólogo a cargo del Premio Canarias de Literatura 2018 y poeta galdense, Ángel Sánchez. El libro, editado bajo el sello Beginbook dirigido por Jorge Liria, cuenta con textos y retratos de las autoras y autores.

"Se trata de un trabajo único, en el que se ofrece por primera vez en Canarias una obra que reúne en un mismo volumen, textos, en forma de relatos, poemas y ensayos, algunos ya publicados y otros que ven la luz por vez primera en esta obra, de referentes de la literatura canaria en el Archipiélago desde finales del siglo XIX a la actualidad, acompañados por un retrato artístico obra de Aguiar, lo que ha dado como resultado una bella composición que constituye ya un hito en sí mismo dentro de la literatura canaria", aseveró con contundencia la directora de la Colección, Josefa Molina.

La inauguración de la exposición y la presentación del libro tendrá lugar el jueves, 9 de abril, a las 19,00 horas, en la Sala Sabor. La muestra estará abierta al público hasta el 19 de abril. Posteriormente, tanto la muestra de retratos como el libro iniciarán un recorrido por distintos centros culturales y expositivos del Archipiélago.

Inauguración del Festival y presentación del poemario ganador del II Premio Internacional de Poesía Baltasar Espinosa

El acto institucional del III Festival de Poesía tendrá lugar el viernes, 10 de abril, en el Teatro Consistorial de Gáldar. En este espacio, se celebrará la presentación de la obra 'Los restos de la nada', del poeta Nicolás Fernández Hernández (Las Palmas de Gran Canaria, 1975), ganador del II Premio Internacional de Poesía Baltasar Espinosa.

En cuanto a la edición del II Premio, Molina destacó la excelente calidad poética de los trabajos concursantes y subrayó "el incremento exponencial del certamen literario no solo en relación a obras presentadas, casi 500 poemarios, sino también respecto a los países de origen de sus autores, una treintena".

El premio, impulsado por la Asociación Escritoras y Escritores Palabra y Verso y Beginbook Ediciones, constituye el volumen número 14 de la Colección Palabra y Verso. El ganador recibirá una gratificación en metálico de 1.000 euros y 25 ejemplares de la obra.

El acto de inauguración contará con la participación de la Coral Polifónica de Gáldar y durante su transcurso tendrá lugar la primera sesión de lectura de poemas.

El Festival continuará el sábado, 11 de abril, con una cita que reunirá a los poetas en la Biblioteca municipal de Gáldar, donde se encuentra la Poeteca de Gáldar, lugar en el cual, a partir de las 10,00 horas, tendrá lugar una lectura de poemas así como la donación de obras firmadas para la Poeteca. Posteriormente, el grupo de poetas se trasladará hasta la Casa-Museo Centro de Arte Indigenista Antonio Padrón, dependiente del Cabildo de Gran Canaria, para participar en una visita guiada y en una lectura de poesía a cargo del grupo Los Guardianes del Verso. A su conclusión, se celebrará en el entorno de la Casa-museo un Cadáver exquisito de poesía con la temática del III Festival.

Ya en horario de tarde, la sede del III Festival se trasladará al Casino de Gáldar, donde se celebrarán varias sesiones de lectura poética y dos mesas redondas con la participación de los escritores Puri Gutiérrez, Tino Prieto, Isa Guerra, Nauzet Rodríguez, Luis León Barreto, Beatriz Morales, Benita López y Victoriano Santana Sanjurjo. La jornada culminará con la actuación de la poeta y cantautora Yolinda Hernández.

La jornada del domingo, 12 de abril, acogerá una visita guiada al yacimiento arqueológico La Guancha-El Agujero-Bocabarranco a cargo del cronista oficial de Gáldar y director insular de Patrimonio Histórico del Cabildo grancanario, Juan Sebastián López García, donde se desarrollarán varias lecturas poéticas. Con esta visita se clausura el III Festival hasta una próxima edición en 2028.

Palabra y Verso, una asociación literaria en activo desde 2015

La Asociación de Escritoras y Escritores 'Palabra y Verso' se fundó en 2015 con el fin promocionar y potenciar la creación y divulgación de las creaciones literarias de sus miembros así como fomentar la lectura de los escritores canarios.

Palabra y Verso edita el blog palabrayverso.com que contó en 2025 con más de 35.500 visitas de más de cuarenta países diferentes. En el blog se publican los textos tanto de sus miembros como de colaboradores de todo el mundo, así como se realizan reseñas de libros y se alojan los programas de radio (sección Escúchanos), además de contar con una sección de Eventos y Agenda, entre otros apartados.

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Desde su creación ha formado parte de la vida cultural y literaria de las islas y, muy especialmente, del municipio de Gáldar, donde tiene su sede social, con la participación en diferentes eventos desde lecturas a pie de calle, recitales y organización de actos como libros por alimentos y #Lecturasdeconfinamiento, hasta una variada cantidad de actividades literarias organizadas en colaboración con el Ayuntamiento de Gáldar, la Biblioteca municipal de la localidad norteña, la Casa-Museo Centro de Arte Indigenista Antonio Padrón, la Academia de Dibujo y Pintura Josefa Medina, la Casa Museo Tomás Morales o el Cabildo de Gran Canaria, a través la Feria del Libro y la Lectura 'Isla de Libros-Mar de Culturas', a lo que hay que sumar la realización del programa de radio 'De la Palabra al Verso', que celebra ya su undécima temporada en antena a través de las ondas de la Radio Gáldar.