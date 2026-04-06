Gáldar acogerá el III Festival de Poesía Baltasar Espinosa con más de 80 poetas por la paz mundial

Gáldar acoge del 9 al 12 de abril el III Festival de Poesía Baltasar Espinosa, una cita que reunirá en el municipio a más de 80 poetas procedentes de Canarias, la península e Hispanoamérica bajo el lema Poetas por un mundo en paz. El encuentro, organizado por la Asociación de Escritoras y Escritores Palabra y Verso, consolida a la ciudad como uno de los principales referentes de la poesía en las Islas y combinará recitales, presentaciones literarias, mesas redondas y visitas culturales en distintos espacios del municipio.

La programación arrancará el jueves 9 de abril con la presentación de Referentes de la Literatura Canaria, un proyecto artístico y literario que incluye un libro y una exposición de retratos realizados por el artista guiense Eugenio Aguiar. La publicación reúne textos y semblanzas de 150 escritores del Archipiélago, 75 autoras y 75 autores, y cuenta con prólogo del Premio Canarias de Literatura 2018, Ángel Sánchez. La exposición se inaugurará a las 19.00 horas en la Sala Sabor y permanecerá abierta al público hasta el 19 de abril.

Cartel del III Festival de Poesía Baltasar Espinosa de Gáldar. / LP/DLP

Programación del festival

El acto institucional del festival se celebrará el viernes 10 de abril en el Teatro Consistorial de Gáldar. Allí se presentará Los restos de la nada, poemario de Nicolás Fernández Hernández, ganador del II Premio Internacional de Poesía Baltasar Espinosa. El certamen ha experimentado un importante crecimiento, con cerca de 500 originales recibidos de una treintena de países, según la organización. El autor premiado recibirá 1.000 euros y 25 ejemplares de la obra editada. La inauguración contará además con la participación de la Coral Polifónica de Gáldar y con una primera sesión de lectura de poemas.

La actividad continuará el sábado 11 de abril en la Biblioteca Municipal, donde tendrá lugar una lectura poética y la donación de libros firmados para la Poeteca de Gáldar. Posteriormente, los participantes visitarán la Casa-Museo Antonio Padrón, donde se desarrollará una nueva lectura, a cargo de Los Guardianes del Verso, y una actividad colectiva de creación poética vinculada al lema de esta edición. Ya por la tarde, el Casino de Gáldar acogerá varias sesiones de recitales, dos mesas redondas con escritores invitados y la actuación de la poeta y cantautora Yolinda Hernández.

La clausura llegará el domingo 12 de abril con una visita guiada al yacimiento arqueológico de La Guancha-El Agujero-Bocabarranco, dirigida por el cronista oficial de Gáldar y director insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, Juan Sebastián López García. En ese entorno se celebrarán nuevas lecturas poéticas antes del cierre de esta tercera edición, cuya próxima convocatoria está prevista para 2028.

El festival nació en 2023 como homenaje al poeta galdense Baltasar Espinosa y desde entonces ha ido ampliando su dimensión y alcance. En esta edición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Gáldar, a través de distintas concejalías, así como de la Casa-Museo Centro de Arte Indigenista Antonio Padrón, el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, el Casino de Gáldar y la Coral Polifónica de Gáldar. La iniciativa vuelve a situar a la ciudad como punto de encuentro de la literatura, el patrimonio y la creación contemporánea en Canarias.