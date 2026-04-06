Gasolina 95: ¿Dónde encontrar la más barata este lunes 6 de abril en Las Palmas?

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación MOEVE HOYA PARRADO de Carretera GC-800 km S/N, tiene el gasoil a 1,389€ el litro. En Ingenio, Gran Canaria, la estación de servicio OCÉANO EL CARRIZAL, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,389€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 tiene la Gasolina 98 a 1,267€ el litro. También puedes optar por la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L., de Ingenio en la isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, con la Gasolina 98 a 1,267€ el litro.

Hoy, lunes 6 de abril, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Ingenio, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L., Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde la Gasolina 95 está a 1,247€ el litro. La estación SANTANA DOMINGUEZ de Tuineje en la isla de Fuerteventura, Avenida Paseo La Libertad, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,274€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,267€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la SANTANA DOMINGUEZ, S.L., que está a 1,267€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación MOEVE HOYA PARRADO en Carretera GC-800 km S/N, donde el diésel está a 1,389€ el litro. La segunda mejor opción está en Ingenio, a 1,389€ el litro en OCÉANO EL CARRIZAL en CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy lunes 6 de abril, está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L., donde está a 1,247€ el litro. La otra opción está en Ingenio, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, a 1,307€ el litro en la estación OCÉANO EL CARRIZAL.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

La estación MARINA RUBICON de CALLE BERRUGO EL, 2 en el municipio de Yaiza es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,299€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 del municipio de Arrecife a 1,315€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Arrecife, en la estación de servicio REPSOL en Carretera Circunvalación km 4,5, a 1,449€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación REPSOL en Carretera Circunvalación km 4,5 de Arrecife a 1,449€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,419€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,419€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,294€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31 de Puerto del Rosario a 1,404€ el litro.

La estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,274€ el litro, seguida por la estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 del municipio de Puerto del Rosario a 1,384€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 en el municipio de Puerto del Rosario a 1,435€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en Antigua a 1,439€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este lunes 6 de abril está en la estación de servicio MOEVE HOYA PARRADO a 1,389€ el litro de diésel en Carretera GC-800 km S/N. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY a 1,429€ el litro de Gasóleo A en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48.

La estación PLENERGY es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, a 1,319€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 1,319€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,267€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 a 1,400€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,400€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON JINAMAR en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 a 1,439€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este lunes 6 de abril está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,410€ el litro de diésel en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2. La segunda opción más barata es la estación FAST FUEL GORO a 1,438€ el litro de Gasóleo A en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

La estación H2EXAGON JINAMAR es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, a 1,339€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO a 1,351€ el litro en Calle Alegría 2.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [06/04/2026 8:20:36]