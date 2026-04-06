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Un informe técnico rechaza que San Bartolomé de Tirajana pueda asumir de forma directa la gestión de la publicidad en los soportes municipales

El documento concluye que la explotación de vallas, mupis y otros espacios publicitarios en la vía pública no es un servicio público local, sino una concesión demanial que debe salir a licitación, y propone poner fin a la actual situación transitoria con la empresa explotadora

Fachada de las oficinas municipales de San Bartolomé de Tirajana

Fachada de las oficinas municipales de San Bartolomé de Tirajana / Juan Carlos Castro

Paula Quintero Delgado

Las Palmas de Gran Canaria

Un informe jurídico del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana rechaza que el Consistorio pueda encargar de forma directa a la empresa municipal Gesvisur la gestión de la publicidad comercial en el mobiliario urbano del municipio, como vallas, mupis y otros soportes anclados a la vía pública. El documento sostiene que esa actividad no constituye un servicio público local, sino una explotación de carácter patrimonial vinculada al uso privativo del dominio público, por lo que la fórmula legal que procede es una concesión demanial sujeta a licitación pública.

El informe al que ha tenido acceso este periódico, firmado por la jefa de Servicio de Patrimonio el 10 de marzo de 2026, concluye de forma expresa que «no se cumplen los requisitos legales» para realizar un encargo a medio propio a Gesvisur al amparo del artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público. Añade además que la vía adecuada para explotar estos soportes publicitarios es la concesión demanial, al tratarse de una actividad lucrativa ligada a la ocupación del espacio público municipal.

El mismo documento también cuestiona que se mantenga la actual situación de interinidad con la mercantil M.C. Comunicación Vial, al entender que no existen razones de interés público que justifiquen prolongarla. Por eso, propone preavisar a la empresa con un mes de antelación al vencimiento previsto inicialmente para el 31 de julio de 2026, a fin de cerrar esta etapa y fijar la recepción definitiva del mobiliario urbano.

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