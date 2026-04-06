Ingenio expropia tres parcelas para ampliar el cementerio en 3.600 metros cuadrados

El progresivo envejecimiento de la población de Ingenio y el mantenimiento de las tradiciones en algunos municipios de la isla en la que la mayoría de las personas mayores prefieren ser enterradas en camposantos hace que el Ayuntamiento de Ingenio trabaje para ampliar el cementerio, ganando una parcela de 3.635 metros cuadrados en la parte trasera. Para ello, el Consistorio mantiene conversaciones con dos ramas familiares propietarias de los solares anexos con el objetivo de expropiar tres suelos en la zona de La Montañeta para incrementar la capacidad del recinto. El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha el procedimiento de tasación conjunta de los terrenos incluidos en el Sistema General de Equipamientos Comunitarios SGEQ Cementerio Ingenio y porción de vial en calle El Almud.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ingenio, Rayco Padilla, afirmó que las concejalías de Cementerios y de Urbanismo ya trabajan de la mano "para planificar el futuro, una primera actuación de 120 nuevos nichos, así como la ampliación del cementerio público de Ingenio". "Para ello hemos aprobado ya la ordenación del suelo y ahora procederemos en paralelo a la expropiación y a sacar un concurso público de elaboración del proyecto", añade.

El Ayuntamiento de Ingenio tiene actualmente en licitación la construcción de nuevos nichos. / LP/DLP

Padilla explicó que la bolsa de suelo pertenece a dos ramas familiares. En este caso de expropiaciones no cabe la negociación y se da a las personas propietarias del suelo un precio que recoge el informe de la arquitecta municipal. Una vez emitido el precio, que todavía se desconoce, si las personas afectadas no están de acuerdo, pueden emitir un certificado de técnico habilitado con otra ponderación y se estudiarían las alegaciones. Si aun así no están de acuerdo cabe la vía de la Comisión de Valoraciones de Canarias, que es el órgano colegiado permanente del Gobierno de Canarias especializado en expropiación forzosa.

El edil remitió al Decreto de Sanidad Mortuoria del Gobierno de Canarias para explicar que parte del nuevo suelo del cementerio "no va a poder ser ocupado todo por nichos, por lo que se preverá cuando de saque a licitación el pliego que en esa zona más cercana a las viviendas esté dotada con servicios accesorios, como parques o aparcamientos, en una nueva zona que aún está por definir".

Los nuevos nichos siguen en licitación

En los últimos cinco años, el Ayuntamiento ha ampliado dos veces el número de nichos en el cementerio municipal con el objetivo de alargar la vid útil del camposanto. La primera actuación, en el año 2021, contó con 220 plazas, para las que se invirtieron más de 100.000 euros financiados con cargo al Plan de Cooperación con los Ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria 2020/2021. Las obras también permitieron instalar dos lavaderos. Esta ampliación venía a resolver la deficiencia de nichos que presentaba el cementerio del núcleo urbano de Ingenio. La segunda intervención, que cuenta con 120 nuevos nichos, está actualmente en licitación y cuenta con un presupuesto de 106.556 euros que financia el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2025 del Cabildo de Gran Canaria, y al que el Ayuntamiento de Ingenio aporta 6.970 euros de fondos propios.

Estas nuevas sepulturas se ubicarán en la franja situada junto al lindero norte del camposanto, recinto que tiene acceso desde la Avenida de la Gloria y con una superficie total de 5.900 metros cuadrados . Para ello se demolerán infraestructuras en desuso como un cuarto de útiles, aljibe y cuarto de bombas, sin restar espacio a zonas verdes de las instalaciones.

La memoria de este proyecto ya recogía que el número de nichos libres a 28 de febrero del año pasado era de 137 unidades, y alertaba de las "necesidades de ocupación de nuevos nichos" y las estadísticas de los últimos años, se "hace necesaria la dotación de nuevos en un plazo inferior a dos años, y ante cualquier eventualidad catastrófica".

Noticias relacionadas

También en el entorno del cementerio de Ingenio, el Ayuntamiento inició en abril del año pasado, otro proceso de expropiación por tasación conjunta para la obtención del suelo calificado de vial público para unir la calle África y la Avenida de la Gloria. La actuación para unir las dos vías está recogida en el programa de Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para el año 2027, pero para ello era necesario que el Ayuntamiento se hiciera con la propiedad de los terrenos que le permite realizar esta calle, que ocupa una superficie de 270 metros cuadrados. La calle África es una de las vías de una urbanización pendiente de acabar, por lo que el actual gobierno local lleva tiempo anticipando los trámites para expropiar los terrenos y poder sacar a concurso el pliego para el proyecto de urbanización con el objetivo de ejecutar las obras durante el próximo año. Para esta actuación está prevista una inversión de 534.982 euros.