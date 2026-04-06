Luz verde ambiental al tren de Gran Canaria
El documento concluye que la infraestructura no generará efectos adversos significativos, siempre que se cumplan las condiciones impuestas
El proyecto del tren de Gran Canaria, que discurre entre la capital y San Bartolomé de Tirajana, ha superado el trámite ambiental tras recibir la declaración favorable por parte del Órgano del Cabildo Insular, después de tres años de trámites. El documento concluye que la infraestructura no generará efectos adversos significativos sobre el medio ambiente siempre que se cumplan las condiciones impuestas. El acuerdo, adoptado por unanimidad el 16 de marzo de 2026, avala la viabilidad ambiental de una actuación de casi 58 kilómetros de trazado que atravesará seis municipios de la isla, desde Santa Catalina hasta Maspalomas, con once estaciones.
La resolución, publicada este lunes en el Boletín Oficial de Las Palmas, obliga al promotor Ferrocarriles de Gran Canaria a ejecutar un amplio paquete de condicionantes y medidas correctoras que deberán aplicarse tanto en la fase de obras como en la de explotación. Entre ellas, destaca la obligación de desarrollar planes de vigilancia ambiental, la creación de una comisión de seguimiento, la elaboración de estudios específicos sobre fauna y biodiversidad, así como de controles sobre el impacto en acuíferos, hábitats protegidos y espacios incluidos en la Red Natura 2000. También exige actuaciones de restauración paisajística, integración de infraestructuras, como viaductos y estaciones, y la minimización de la huella visual.
(Seguirá ampliación).
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