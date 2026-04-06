Los municipios turísticos de Canarias impulsan un sistema de inteligencia para anticipar tendencias y mejorar en sostenibilidad

Los destinos de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) refuerzan su posicionamiento como referentes en innovación turística con el desarrollo de un Sistema de Inteligencia Turística (SIT) compartido, una herramienta pionera que integra más de 500 indicadores para mejorar la gestión sostenible.

Este sistema, desarrollado en el marco del ‘Proyecto de Descarbonización. Soy Canary Green’, supone un avance significativo en la forma en que los catorce municipios turísticos de la asociación planifican, analizan y gestionan la actividad turística, incorporando criterios de sostenibilidad, eficiencia y anticipación. El SIT permite avanzar en la toma de decisiones fundamentada en datos objetivos, comparables y actualizados.

La verdadera utilidad de este sistema de inteligencia compartida reside en la interpretación contextualizada de sus más de 500 indicadores, una labor que debe estar profundamente arraigada en la realidad de cada territorio. Para que estos datos se transformen en herramientas de trabajo eficaces y comprensibles, deben reflejar las necesidades específicas del entorno local. Con este propósito, la AMTC está estableciendo un marco de colaboración estrecha con asociaciones y entidades clave del sector, lo que permitirá una validación y enriquecimiento de la información. Esta sinergia culminará en la creación de un observatorio especializado, encargado de analizar los datos y elaborar informes estratégicos para la toma de decisiones por parte de los ayuntamientos, las empresas turísticas y el conjunto de agentes implicados en el desarrollo sostenible de los destinos canarios.

Con esta iniciativa, la AMTC sitúa a sus municipios a la vanguardia de la gobernanza turística, consolidando su papel como referentes en la transformación del modelo a nivel internacional.

Un sistema colaborativo que mejora la capacidad predictiva

El sistema destaca por su carácter colaborativo, al integrar información propia de los catorce municipios que conforman la AMTC junto con datos procedentes de fuentes externas, como el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), la Organización Mundial del Turismo (OMT) o INATLAS. Esta capacidad de integración permite disponer de una visión completa del comportamiento turístico, facilitando la planificación estratégica, la anticipación de tendencias y la mejora tanto de la experiencia de los visitantes como de la calidad de vida de la población residente.

El Sistema de Inteligencia Turística se estructura en doce módulos interconectados que permiten analizar de forma integral los principales ámbitos de la actividad. Entre ellos destacan la oferta alojativa y las pernoctaciones, la vivienda turística, el gasto, la concentración de visitantes, los mercados de origen, la rentabilidad hotelera, el grado de ocupación y la estancia media, las llegadas de pasajeros a aeropuertos, así como el empleo y el tejido empresarial vinculado. A estos se suman módulos de análisis predictivo que permiten anticipar tendencias y mejorar la capacidad de respuesta de los destinos.

Uno de los elementos más avanzados del sistema es su módulo de sostenibilidad, que incorpora más de 30 indicadores específicos y permite cruzar datos con variables de capacidad de carga del territorio. Esta herramienta facilita medir con precisión el impacto real del turismo y avanzar hacia un modelo que garantice el equilibrio entre el desarrollo económico, la protección del entorno y el bienestar de la ciudadanía.

El Sistema de Inteligencia Turística constituye una herramienta estratégica para los responsables públicos, al facilitar la evaluación de políticas, la planificación de inversiones y la definición de estrategias comunes basadas en datos objetivos y comparables.

El presidente de la AMTC y alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, ha señalado que “el SIT nos permite medir con rigor el impacto real del turismo en nuestros municipios y adoptar decisiones responsables para mantener el equilibrio entre la actividad turística, la sostenibilidad del territorio y el bienestar de quienes viven en él”.

Por su parte, la vicepresidenta de la AMTC y alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha subrayado que “supone un salto cualitativo en la forma en la que los municipios turísticos toman decisiones, ya que nos permite pasar de la intuición a la evidencia”. En este sentido, ha destacado que el SIT es clave para “priorizar inversiones, planificar servicios y anticipar necesidades, garantizando que el desarrollo turístico vaya de la mano de la calidad de vida de la población residente”.

Más información sobre la AMTC

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) se constituyó en 2016 con el objetivo de defender los intereses comunes de los destinos turísticos canarios y fortalecer su papel en la toma de decisiones estratégicas para el sector. Actualmente está integrada por catorce municipios: Adeje, Arona, Guía de Isora, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Pájara, Puerto de la Cruz, Santiago del Teide, Antigua, La Oliva, Tías, Teguise, Yaiza y San Miguel de Abona.

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La AMTC trabaja para coordinar esfuerzos que permitan dar respuesta a los retos del turismo, avanzar hacia un modelo sostenible y competitivo, y captar los recursos necesarios para renovar infraestructuras y servicios públicos. Con una visión de futuro, la Asociación impulsa proyectos que refuercen el liderazgo de los municipios turísticos en Canarias y consoliden el turismo como motor de desarrollo económico y social para toda la región.