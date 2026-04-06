Pablo Rodríguez Bolaños, deán de la catedral de la Diócesis de Canarias

La historia de la Iglesia en Gran Canaria está marcada por figuras de gran peso intelectual y espiritual; entre ellas, destaca la de don Pablo Rodríguez Bolaños, nacido el 15 de enero de 1861 en Juan Grande (zona muy vinculada históricamente al mundo ganadero y a las rutas de trashumancia).

En el siglo XIX no era habitual que alguien del sur rural alcanzara el puesto más alto del Cabildo Catedralicio, sin embargo estamos hablando de un personaje que desde muy joven mostró una clara vocación religiosa y una notable capacidad para los estudios. Y, permítaseme la licencia de añadir, que también estamos hablando del hermano de la abuela materna de éste que suscribe, por lo que me une parentesco con este personaje.

Ingresó en el seminario diocesano de la capital grancanaria y, tras completar su formación eclesiástica, Pablo Rodríguez Bolaños fue ordenado presbítero el 10 de abril de 1886 por el obispo don José Pozuelo y Herrero. Durante sus primeros años de ministerio desempeñó labores pastorales y docentes. Su preparación intelectual lo llevó a integrarse en la vida académica del seminario donde, después de formarse como doctor en Teología, ejerció de profesor y de vicerrector.

Con sólo 31 años, se incorpora a la Santa Iglesia Catedral-Basílica de Canarias, donde desempeñó los cargos más importantes de la Diócesis, cargos que lo convertirían en una figura respetada dentro del clero canario: en 1892 es nombrado canónigo por oposición; en 1898, canónigo lectoral -cargo encargado de la enseñanza y la interpretación de las Sagradas Escrituras; en 1906, es nombrado arcipreste; y en el año 1911, deán -el cargo más alto dentro del Cabildo Catedralicio-.

Gestión eclesiástica

Desde esta posición, Rodríguez Bolaños participó activamente en la gestión eclesiástica de la diócesis de Canarias, durante años de cambios sociales y políticos en España, pasando a formar parte de la historia eclesiástica de Gran Canaria.

La consideración que alcanzó el ya deán Pablo Rodríguez Bolaños fue tal que, por iniciativa del obispo de la Diócesis de Canarias José Cueto y Díez de la Maza (Padre Cueto), el Ministerio de Gracia y Justicia llegó a proponerlo para obispo, pero según lo recogido en diversas fuentes, declinó esta posibilidad, prefiriendo continuar su labor dentro del Cabildo Catedralicio.

En el siglo XIX no era habitual que alguien del sur rural de Gran Canaria alcanzara el puesto más alto del Cabildo Catedralicio

El reverendísimo señor don Pablo Rodríguez Bolaños, deán de la Catedral de Canarias, falleció repentinamente el 6 de febrero de 1925 a los 64 años mientras se encontraba cenando con familiares y amigos en la localidad de Sardina del Sur - en Santa Lucía de Tirajana-, causando una profunda impresión en el ámbito eclesiástico y social de la isla de Gran Canaria, donde era ampliamente respetado.

En el exquisito retrato que ilustra esta columna, de Luis Ojeda Pérez -Fondo para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canariafondo de audiovisuales, Fedac- y coloreado por Mario Miranda, el deán Pablo Rodríguez Bolaños luce sotana, sobrepelliz, capa coral, bonete y además el fajín morado y blanco que el Padre Cueto solicitó para el Cabildo Catedral.

Quiero agradecer la colaboración para la confección de esta columna del actual deán de la Catedral de Santa Ana, el revendísimo señor don José Lavandera López, por mediación del sacerdote reverendo don Miguel Hernández, a quién también le agradezco su colaboración.

Entre las aportaciones de don José Lavandera, están que el deán Pablo Rodríguez Bolaños inició y promovió la declaración de la Virgen del Pino como patrona de la Diócesis de Canarias y que su familia regaló a la catedral un bello cáliz, que le perteneció; además, que en el libro de Prebendados de la Catedral se recoge su biografía y que el Vvicario general don Juan Artiles publicó un libro sobre figuras destacadas del clero en Canarias, donde recoge su biografía.