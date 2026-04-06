SANSA XL conquista el cielo de Maspalomas con 3.000 almas vestidas de blanco y anuncia su regreso más esperado

El pasado 4 de abril, el Aeródromo de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana acogió una nueva edición de SANSA XL, que reunió a más de 3.000 asistentes en una jornada marcada por la música, la puesta en escena y una experiencia que volvió a trascender el concepto tradicional de “evento”.

Bajo el concepto “El Paraíso en lo más alto”, SANSA XL se consolidó una vez más como un fenómeno que va más allá del entretenimiento, generando un fuerte sentimiento de pertenencia entre su comunidad. Desde el primer momento, los asistentes formaron parte de una experiencia compartida en la que la estética, la actitud y la energía colectiva jugaron un papel clave.

Uno de los elementos más representativos de esta edición fue el dress code total white, que convirtió el recinto en una imagen visual única y coherente con la identidad del evento. Miles de personas vestidas de blanco no solo reforzaron la propuesta estética, sino que simbolizaron esa conexión entre asistentes, creando una atmósfera homogénea, elegante y reconocible.

La cuidada dirección creativa, junto con la localización y la producción, contribuyeron a generar una experiencia inmersiva donde música, entorno y público se integraron de forma natural. SANSA XL no solo se vive, se reconoce, se comparte y se repite.

Desde la organización se quiere destacar el apoyo institucional del Cabildo de Gran Canaria, a través de la iniciativa #IslaDeMiVida, así como la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, cuyo respaldo ha sido fundamental para seguir impulsando eventos que posicionan la isla como referente en el ámbito del ocio y la cultura.

El éxito de esta edición no solo se mide en cifras, sino en la consolidación de SANSA como un movimiento en crecimiento, capaz de reunir a miles de personas en torno a una misma experiencia.

Tras esta cita, SANSA ya mira hacia su próxima gran convocatoria: una nueva edición de SANSA XL el próximo 15 de agosto, donde volverá a elevar su propuesta y seguir construyendo comunidad en torno a su universo.

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