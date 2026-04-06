Disfruta del humor de En Otra Clave en vivo: LA PROVINCIA sortea entradas dobles para sus lectores

El periódico LA PROVINCIA lanza un sorteo exclusivo de tres entradas dobles para cada una de las funciones del popular espectáculo En Otra Clave, que se presentará en vivo en el Centro Cultural Federico García Lorca los días 9 y 16 de abril a las 20:00 horas.

Dos noches para reír sin parar, con ese estilo cercano y lleno de guiños a la actualidad que ha convertido al programa en todo un referente del humor. Y ahora, gracias a LA PROVINCIA, seis lectores afortunados (tres por actuación) podrán disfrutarlo en directo y con la mejor compañía.

Seis entradas, una experiencia única

Para cada fecha, se sortearán tres entradas dobles que permitirán a un lector y su acompañante, vivir desde dentro la magia de un formato que triunfa en televisión y que ha cautivado a Canarias, sobre el escenario, se vuelve aún más especial. La interacción con el público, la frescura de cada escena y la espontaneidad del elenco hacen que cada función sea irrepetible.

El Centro Cultural Federico García Lorca, ubicado en Ingenio, se convertirá en el punto de encuentro del humor durante dos veladas que prometen llenar el recinto y regalar momentos inolvidables.

Un espectáculo que nunca falla

El equipo de En Otra Clave volverá a conquistar al público con sus personajes más queridos, situaciones inesperadas y ese humor cotidiano que conecta con todos. Cada actuación ofrece sorpresas nuevas, lo que explica su éxito continuo entre los espectadores.

Participar en el sorteo es rápido y sencillo a través de los canales oficiales de LA VOZ. Una oportunidad perfecta para disfrutar del mejor humor en vivo.

📅 Fechas a tener en cuenta

🗓 9 de abril – 20:00 h

🗓 16 de abril – 20:00 h

📍 Centro Cultural Federico García Lorca - Ingenio

Porque reír en directo y acompañado siempre sabe mejor… y si es gratis, aún más.

¿Como participar?

✅ Ser lector de LA PROVINCIA. 📝 Rellenar los formularios de participación con tus datos. 🎉 ¡Y listo! Ya formarás parte del sorteo.

Formulario de participación para ver En Otra Clave el día 9 de abril:

Formulario de participación para ver En Otra Clave el día 16 de abril:

¿Cuándo se anunciarán los ganadores?

Los sorteos se celebrarán los miércoles 8 y 15 de abril, y los afortunados serán avisados inmediatamente.

Asegúrate de tener actualizados tus datos de contacto (teléfono móvil y correo electrónico) en tu perfil de usuario, para que podamos localizarte si resultas ser uno de los afortunados. Puedes hacerlo desde "Mi cuenta".

¡No dejes pasar esta oportunidad! Participa ya y podrías ser uno de los afortunados en disfrutar de los próximos espectáculos de En Otra Clave en directo, con buen humor, música y mucho talento canario.

¡Mucha suerte a todos los participantes!