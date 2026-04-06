Telde celebra el reconocimiento de la Fiesta de la Inmaculada y la Caña Dulce de Jinámar como de Interés Turístico de Canarias

El municipio grancanario de Telde ha recibido con satisfacción la declaración de la Fiesta de la Inmaculada Concepción y la Caña Dulce de Jinámar como Fiesta de Interés Turístico de Canarias, una distinción concedida por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias.

Este reconocimiento pone en valor una celebración con más de cinco siglos de historia, profundamente vinculada al barrio de Jinámar. Se trata de una de las manifestaciones culturales más representativas del municipio, donde se combinan elementos religiosos, tradiciones agrícolas y una destacada implicación vecinal.

Una celebración arraigada en la identidad local

Desde el Ayuntamiento de Telde se destaca que este logro no solo responde a un reconocimiento institucional, sino que es el resultado del esfuerzo colectivo de generaciones de vecinos que han mantenido viva esta tradición.

El alcalde, Juan Antonio Peña, ha subrayado que la distinción pertenece principalmente a la ciudadanía que ha sabido preservar este legado cultural. En este sentido, ha puesto en valor el papel del Patronato de Fiestas Cultura Deportes y Recreo La Concepción y la Caña Dulce, entidad clave en la organización y defensa de estas fiestas.

La celebración destaca por su carácter integrador, en el que confluyen la devoción religiosa en honor a la Inmaculada Concepción, junto con la tradición agrícola ligada al cultivo de la caña de azúcar, un elemento histórico en la economía local.

Un impulso para el turismo cultural

El reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico de Canarias supone también una oportunidad para reforzar la proyección exterior de Telde. Este tipo de distinciones contribuyen a atraer visitantes interesados en el turismo cultural y las tradiciones populares, generando impacto en la economía local.

No obstante, desde el consistorio se insiste en la importancia de preservar la esencia vecinal de la celebración, evitando que el crecimiento turístico desvirtúe su carácter original. El equilibrio entre promoción y conservación es uno de los principales retos que afrontan este tipo de festividades tradicionales.

Un proceso respaldado por consenso institucional

La iniciativa para lograr esta declaración partió del propio Patronato organizador, que trasladó la propuesta a la Alcaldía. Posteriormente, fue elevada al Pleno municipal celebrado el 31 de octubre de 2025, donde obtuvo el respaldo unánime de todos los grupos políticos.

Este amplio consenso refleja la relevancia social y cultural de la fiesta dentro del municipio. Además, pone de manifiesto la colaboración entre instituciones y ciudadanía para proteger el patrimonio inmaterial.

El Ayuntamiento también ha querido reconocer el trabajo de figuras como Domingo Ramírez Domínguez, así como el conjunto de personas implicadas en la organización.