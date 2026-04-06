El último Carnaval del año es el de Carrizal

El Carrizal retoma con fuerza la celebración del Carnaval 2026 con una semana cargada de actos que se desarrollarán desde este lunes, 6 de abril, hasta el domingo 12, ofreciendo una variada agenda dirigida a todos los públicos. Tras el aplazamiento de su programación debido a las condiciones meteorológicas, el programa llega tras la celebración previa de eventos destacados como el Rescate de la Sardina, el pasado 14 de marzo, y el pregón, celebrado el 26 de marzo, ambos con una destacada participación.

Organizado por el Patronato del Carnaval de Carrizal y el Ayuntamiento de Ingenio, el Carnaval llega bajo la alegoría de Los Gladiadores. Tras el Carnaval Inclusivo celebrado este lunes en la Plaza de La Coronación de La Jurada,, mañana, 7 de abril, será el turno de la Gala Drag, a partir de las 21.00 horas en el escenario de La Jurada, que contará con la obertura de la comparsa Aragüimé. Por otro lado, el miércoles 8 se celebrará el Concurso de Murgas a partir de las 20.30 horas, contando con la participación de Los Legañosos y Los Legañositos como murgas invitadas para abrir el certamen, mientras que el jueves 9 habrá actuaciones musicales a cargo de dos academias de baile y verbena con Las Ladys del Swing a partir de las 20.00 horas.

La programación continuará el viernes, día 10, con una gran Fiesta Latina desde las 19.00 horas en la Plaza de La Jurada, mientras que el sábado, día 11 se vivirá la jornada central del Carnaval con la Gran Cabalgata, que partirá a las 18.00 horas recorriendo las principales calles de El Carrizal hasta llegar a la Playa de El Burrero. En este enclave tendrá lugar la tradicional Quema de la Sardina y el gran espectáculo pirotécnico, previsto en torno a las 23.00 horas, condicionado a la autorización de la Torre de Control. Tras los fuegos, la celebración regresará a La Jurada con una verbena-mogollón que se prolongará hasta las 5.00 horas, amenizada por DJ Promaster, Star Music y Furia Joven.

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El cierre del Carnaval llegará el domingo, 12 de abril, con una jornada especialmente dedicada a las familias, que incluirá un ludopark de 11.00 a 14.00 horas y un Carnaval Infantil de 16-00 a 19.00 horas, poniendo el broche final a toda una semana festiva.