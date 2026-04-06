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San Bartolomé de Tirajana

Urbanismo reordena el cruce de Montaña la Data de San Bartolomé de Tirajana con una rotonda y un nuevo vial

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana da luz verde a las obras para la ejecución de un Área de Servicios en la carretera de Ayagaures, una actuación que lleva aparejada la reordenación del actual cruce mediante la construcción de una glorieta y un vial de conexión

Solar junto a la GC-503 en Ayagaures donde se están realizando las obras para el Área de Servicios.

Solar junto a la GC-503 en Ayagaures donde se están realizando las obras para el Área de Servicios. / LP/DLP

Paula Quintero Delgado

Las Palmas de Gran Canaria

La Concejalía de Urbanismo y Planeamiento del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana autoriza la construcción de una rotonda en la GC-503, a la altura de Ayagaures, dentro del proyecto de un área de servicios. El Consistorio dio luz verde a la licencia para llevar a cabo la actuación, que permitirá reorganizar el actual cruce de Montaña La Data y habilitar un nuevo vial de conexión.

Según recoge el informe técnico, la intervención autoriza la ejecución de una glorieta de acceso, así como un nuevo vial que conectará las distintas instalaciones y servicios previstos dentro de la parcela, ubicada en las inmediaciones del parque acuático Aqualand Maspalomas. El solar ocupa 14.699 metros cuadrados y se desarrolla a lo largo del margen izquierdo de la carretera GC-503, junto al Barranco de La Negra.

El proyecto incluye, además de la estación de servicio para suministro de combustible, un área de lavado de vehículos ligeros, servicio rápido de sustitución de neumáticos y cambio de aceite, un minimercado-cafetería y una nave para almacenamiento y suministro de mercancías. Además, se contemplan espacios libres y viales internos. Como recoge el informe, la parcela se trata de suelo rústico común, por lo que el proyecto cuenta con declaración de interés público y social.

Proyecto de interés público y social

Así, los datos recogidos por el expediente señalan un presupuesto de ejecución material de 518.104,65 euros, mientras que el presupuesto total por contrata supera los 2,4 millones de euros, según la valoración realizada conforme a la ordenanza fiscal municipal.

En cuanto al plazo de ejecución, la documentación técnica no incorpora inicialmente una planificación detallada de obra, si bien la actuación deberá ajustarse a los plazos establecidos en la normativa urbanística vigente, que es dentro de un plazo de cuatro años.

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La empresa promotora encargada de ejecutar el proyecto es Lorenzo Pérez Domínguez S.L., especializada en la distribución de materiales de construcción y en la fabricación de elementos de obra. Las primeras labores ya se han iniciado en la parcela, dando comienzo a una actuación que, más allá de la implantación de nuevos servicios, transformará uno de los accesos estratégicos de Ayagaures.

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