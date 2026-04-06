Valsequillo busca 9 millones para rehabilitar el Cuartel del Colmenar y convertirlo en centro cultural y turístico

El Ayuntamiento de Valsequillo inicia la búsqueda de financiación por valor de nueve millones de euros para acometer la rehabilitación del Cuartel del Colmenar, un proyecto con el que el Consistorio pretende transformar este espacio en un centro cultural y turístico, además de convertirlo en un punto estratégico para la promoción del municipio. La administración local adquirió el inmueble y la finca colindante —de más de 6.000 metros cuadrados— el pasado mes de diciembre, gracias a una subvención concedida por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España en 2022. Esta ayuda contemplaba tanto la compra como la rehabilitación del espacio. Sin embargo, el Ayuntamiento no pudo destinar parte de esos fondos a la reforma debido a la situación administrativa en la que se encontraba el proyecto, ya que la subvención "estuvo en riesgo de perderse" tras el cambio de mandato derivado de la moción de censura que apartó de la alcaldía a Francisco Atta, quien había permanecido en el cargo durante 14 años. En ese momento los trámites necesarios no se habían completado y tampoco existía un acuerdo cerrado con la familia Macías, propietaria de la finca, motivo por el que el Ayuntamiento priorizó la compra y no la rehabiliación.

Este lunes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, visitó el Cuartel del Colmenar acompañado por el alcalde del municipio, Juan Carlos Hernández Atta, el grupo de gobierno municipal y la subdelegada del Gobierno en Canarias, Teresa Mayans. Durante el recorrido el ministro pudo conocer de primera mano la historia de este emblemático inmueble con una explicación que corrió a cargo de la cronista oficial del municipio, María Teresa Cabrera, quien guió a los asistentes a través del pasado del inmueble, construido en 1530 y destinado originalmente a cuartel de caballería.

El edificio fue declarado Bien de Interés Cultural en 2003 y posee un gran valor histórico, especialmente por su vinculación con la figura del escritor Benito Pérez Galdós. En este cuartel estuvo destinado su abuelo, el subteniente Antonio Pérez Gutiérrez, mientras que en la casa anexa nació su padre, Sebastián de San Juan Evangelista Pérez Macías, destacado militar durante la Guerra de la Independencia.

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